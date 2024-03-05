İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nden (DEÜ) Prof. Dr. Doğan Yaşar, Türkiye'de deniz balığı avcılığının son 4 yılda yüzde 32 azaldığını belirterek, önemli bir uyarıda bulundu. "Kısacası yağış azaldıkça, balık azalır. Çünkü denizlere besini getiren sistem, nehirlerdir. Ne kadar çok yağmur yağarsa, denizlere o kadar çok besleyici element gelir. Balık da o kadar çok olur" diyen Prof. Dr. Yaşar, balık avcılığına kota getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Deniz Balığı Avcılığında Ciddi Düşüş

DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Bilimleri Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, TÜİK verilerine göre, Türk denizlerinde avlanan balık miktarının 2019'da 375 bin ton olduğunu belirtti. Ancak, kuraklık etkisiyle bu miktarın hızla azaldığını ifade etti. 2023 yılı itibarıyla ise balık miktarının son 4 yılda yüzde 32 azaldığını belirledi.

Kuraklığın Etkisi ve Yağışın Rolü

Prof. Dr. Yaşar, aşırı avcılık ve nüfus artışının yanı sıra balık miktarındaki düşüşteki asıl etkenin kuraklık olduğunu vurguladı. 2018 ve 2019 yıllarında yağışların ortalamaların üzerinde gerçekleştiğini belirten Yaşar, 2020 ve sonrasında ciddi düşüşe dikkat çekti. "Yağışların azalması, denizlere besini taşıyan nehirlerin etkisini azaltıyor. Dünyada avlanan balıkların yüzde 95'i deltalarla avlanır. Nehir ağızlarında avlanır" dedi.

Balık Avına Kota Şart!

Prof. Dr. Doğan Yaşar, balık stoklarının sürdürülebilir bir şekilde korunması için acil olarak balık avına kota getirilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, deniz ekosistemini dengelemek adına çevresel faktörlere daha fazla önem verilmesi gerektiğini vurguladı.