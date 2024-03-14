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Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla, Muğla'nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı'nın çevresinde yer alan 190 parsellik arazinin, linyit madeni sahası olarak kullanılmak üzere 11 Mart tarihli acele kamulaştırma kararı yürürlükten kaldırıldı.

Acele kamulaştırma kararının iptali, AK Parti'nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın'ın da itirazının sonucunda geldi. Ayaydın, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan nezdinde girişimde bulundum ve kararın gözden geçirilmesini talep ettim" şeklinde açıklamada bulunmuştu. İtirazın ardından birkaç saat içinde kararın iptaline dair ilgili belge, Resmi Gazete'de yayımlanarak kamuoyuna duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'nın Milas ilçesindeki Akbelen ormanı çevresindeki 190 parsellik tarım arazisinin maden sahası olarak kullanılmasına izin veren Cumhurbaşkanlığı kararını yürürlükten kaldırdı.

Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan Akbelen Ormanı'nın çevresindeki linyit madeni sahası için alınan kamulaştırma kararı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla iptal edildi. Bu önemli karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak resmiyet kazandı.