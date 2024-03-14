Ramazan ayı boyunca her akşam başka bir mahallede iftar yapacağını söyleyen Başkan Atay’ın son durağı Ovaeymir Mahallesi Oldu. Ovaeymir Mahallesi’nde düzenlenen iftar yemeğinde mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Mehmet Fatih Atay, vatandaşların mübarek Ramazan ayını tebrik etti. Mahallelerinde hayata geçirilen hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getiren Ovaeymirliler Başkan Atay’a tam destek veriyor.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, iftarın ardından Güzelhisar Mahallesi’ni ziyaret etti. Bugüne dek yaptığı hizmetleri ve gelecek dönem projelerini anlatan Başkan Atay, vatandaşların talep ve önerilerini de can kulağıyla dinlemeye devam etti. Güzelhisar Mahalle sakinleri ise Başkan Atay’a hizmetleri için teşekkür etti.