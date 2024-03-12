Ali Babacan'ın İzmir Ziyareti: Yerel Seçim Heyecanı Başlıyor

Ali Babacan, DEVA Partisi Genel Başkanı olarak İzmir'e geliyor! 14 Mart Perşembe günü, yerel seçim programı kapsamında İzmirlilerle bir araya gelecek olan Babacan, İzmir teşkilatını ziyaret ederek seçim öncesi önemli ilçeleri gezecek.

DEVA Partisi Genel Başkanı İzmir'de Neler Yapacak?

Ali Babacan'ın ziyareti, DEVA Partisi'nin yerel seçimlere iddialı bir giriş yapmasının bir parçasıdır. Genel Başkan, tüm ilçelerinde belediye başkan adaylarıyla birlikte İzmir teşkilatını ziyaret edecek. Buca, Konak, Bornova, ve daha birçok ilçede seçim otobüsüyle İzmirlileri selamlayacak olan Babacan, İzmir'e dair önemli konuları gündeme taşıyacak.

İzmir İlçeleri Listesi

Tire Torbalı Buca Konak Bornova Bayraklı Karşıyaka

Ali Babacan'ın İzmir ziyaretinde, İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serap Karaosmanoğlu, ve diğer birçok isim Babacan'a eşlik edecek.