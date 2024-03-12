Cumhur İttifakı Karşıyaka Belediye Başkan Adayı İsmail Çiftçioğlu, Ramazan ayının ilk gününde Cumhuriyet Mahallesi’nde kurulan Gönül Sofrası’nda vatandaşlarla birlikte dua edip orucunu açtı. Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği programda Çiftçioğlu, “Karşıyakalıyız, daima vatandaşımızın yanınızdayız.” diyerek ‘Sosyal Hayat İçin Doğru Projeleri’ni açıkladı.

0-7 YAŞ ÇOCUĞU OLAN ANNELERE TOPLU ULAŞIM DESTEĞİ GELİYOR

Çiftçioğlu, göreve geldiklerinde dezavantajlı ve ihtiyaç sahibi Karşıyakalıların temel gereksinimlerinin karşılanmasına yardımcı olmak amacıyla uygun fiyatlı ürünlerin satılacağı sosyal marketler açacaklarını söyledi. Kalp Kalbe Karşıyaka Destek Programı ile tüm ayni ve nakdi, sosyal ve ekonomik destekleri bir merkezden yönetebileceklerini belirten Çiftçioğlu, “Karşıyakalıların her zaman yanında olacağımız bir programı hayata geçireceğiz. Karşıyaka Belediyesi’nin yardımları ile gönüllü olarak ihtiyaç sahiplerine bağışta bulunmak isteyenleri, dijital bir platformda bir araya getireceğiz. Temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çeken ailelerimize, ‘Yenidoğan Paketi Yardımı’ desteği vereceğiz. Yeni doğanlara ve 0-3 yaş arası çocuklara yönelik mama, süt ve vitamin desteği sağlayacağız. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza başvuru yapmaları durumunda gıda kolisi desteği vereceğiz. Dar gelirli olan ve eşya almakta güçlük çeken vatandaşlarımıza, başvuru yapmaları durumunda ev eşyası desteği sağlayacağız. 0-7 yaş aralığında çocuğu olan ihtiyaç sahibi annelerimizin, toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanmasını sağlayacağız.” diye konuştu.

MOLA EVLERİ VE SOSYAL TESİSLERDE YÜZDE 75 İNDİRİM

Çiftçioğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Sosyo-ekonomik olarak dezavantajlı çiftlere vereceğimiz çeyiz ve düğün hediyeleriyle onların mutluluklarına katkıda bulunacağız. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza başvuru yapmaları durumunda yakıt desteği vereceğiz. Dezavantajlı bireylerimiz ile başımızın tacı şehit ve gazi ailelerimizin çocuklarına eğitim desteği vereceğiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza başvuru yapmaları durumunda medikal malzeme desteği sağlayacağız. Karşıyaka Belediyesi sosyal tesislerinin sayısını artıracağız, mümkün olduğunca her mahalleye yayacağız. Tesislerimizde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza özel indirimler uygulayacağız. Özellikle gençlerimize, engelli ve yaşlı bireylerimize, belediyemizin tesislerinden veya anlaşmalı spor tesislerinden alacakları hizmetlerde indirim desteği vereceğiz. Engelli vatandaşlarımız için mola evleri ve sosyal tesislerde yüzde 75 indirim, ücretsiz tatil imkânı sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE BURS VE BİLET DESTEĞİ

Üniversite kazanan Karşıyakalı gençlerin yanlarında olacaklarını da ifade eden Çiftçioğlu, “Üniversiteyi kazanan Karşıyakalı gençlerimize belediye olarak öğrenim hayatları boyunca burs vereceğiz. Üniversite kazanan Karşıyakalı öğrencilere, eğitimlerine başlarken verileceğimiz 10 bin TL’lik bursla destek olacağız. Yine tatil dönemlerinde ailelerini ziyaret etmek isteyen, şehir dışında okuyan ihtiyaç sahibi Karşıyakalı üniversite öğrencilerimize, yılda gidiş-geliş 4 adet otobüs bileti desteği sağlayacağız. İhtiyaç sahibi öğrencilerimize her eğitim-öğretim dönemi başında kırtasiye yardımı da gerçekleştireceğiz.”

‘’CUMHURİYET MAHALLESİ ADINA YAKIŞIR HİZMETİ HAK EDİYOR’’

Seçimlere sayılı günler kaldığını hatırlatan Çiftçioğlu, “Karşıyaka'mızı, İzmir’imizi ilgilendiren ve önümüzdeki beş yılın kaderini tayin edecek seçimlere kısa bir süre kaldı. Bizler, sizler için mücadele etmekten, sizler için yılmadan, yorulmadan hizmet etmekten asla vazgeçmeyeceğiz. Ben Cumhuriyet Mahallemizi çok iyi biliyorum. Hepinizin sorunlarını, hepinizin taleplerini çok iyi biliyorum. Çocuklarımızın park alanlarından gençlerimizin kütüphanelere ve gençlik merkezlerine erişimlerine kadar; imar problemlerinden, mülkiyet ve kiracı problemlerine, doğal gaza kadar taleplerinizin hepsini hayata geçireceğiz. Her mahallemize eşit hizmet şiarımız çerçevesinde Mavişehir'de, Bostanlı’da yaşayan komşularımız ne hizmet alıyorsa Cumhuriyet’te, İnönü’de yaşayan komşularımız da aynı hizmeti alacak.” diye konuştu.