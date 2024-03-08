Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ'ın seçim afişlerinde parti logosu kullanmamasına sert bir tepki gösterdi. Başarır, "Aslan parçası, madem utanıyorsunuz neden aday oluyorsunuz" diye sordu.

Açılış Coşkusu ve Tepki

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Cemil Tugay'ın katılımıyla gerçekleşen Selçuk Seçim Ofisi'nin açılışı büyük bir coşkuyla karşılandı. Ali Mahir Başarır'ın da katıldığı açılışta, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ'ın seçim afişlerinde parti logosu kullanmaması gündeme geldi.

Başarır'dan Tepki: "Neden Utanıyorsunuz?"

Ali Mahir Başarır, konuşmasında Hamza Dağ'a yönelik şu ifadeleri kullandı: "Aslan parçası, madem utanıyorsunuz neden aday oluyorsunuz? Partinizin logosunu niye kullanmıyorsunuz? Halka hesap vermekten, kimliğinizle övünmekten mi çekiniyorsunuz? Bu sorulara cevap verin."

Siyasi Tansiyon Yükseliyor

Seçim atmosferindeki siyasi tansiyonun arttığı bu dönemde, adayların tercihleri ve açıklamaları daha fazla dikkat çekiyor. Ali Mahir Başarır'ın Hamza Dağ'a yönelik bu sert tepkisi, seçim kampanyasının gündemine oturdu.

“İZMİR'İ KİMSEYE VERMEYİZ”

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır İzmir'de seçimi farklı bir şekilde alacaklarını belirterek, “Birileri umutlanıyor. Hiç utanmadan 'Acaba' diyor. İzmir bizim. İzmir'i kimseye vermeyiz. İzmir de bizi kimseye vermez. Bizim adaylarımız burada. Partisi ile Ata’sıyla, amblemi ile onur duyuyor. AKP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ'ın pankartlarında amblem yok. Ampul yok. Aslan parçası, madem utanıyorsunuz neden aday oluyorsunuz? Hamza Dağ neden ampul yok? İzmir'e gönderdikleri adaya bakın. Yıllarca İzmir milletvekilliği, genel başkan yardımcılığı yapmış. İzmir'e gelen yatırımların tamamını, İzmir CHP'de diye Sarayla görüşüp engellemiş birisi” diye konuştu.

“MÜFTÜNÜN YAKASINA YAPIŞACAKTIN”

Başarır, konuşmasında AK Partili Dağ'a eleştirilerini sürdürerek, şunları söyledi:

“Geçenlerde Menemen'de bir müftü çocukları Şehit Kubilay'ın katillerinin mezarına götürüyor. İzmir'in adayı olabileceksen, o müftünün yakasına yapışacaktın. Olamazsın. İzmir'i teslim edecekmişiz. Seni teslim etsek etsek o pudra şekeri çeken danışmanına ederiz. Hiç merak etmesin 31 Mart'ta saat 18.00 olmadan İzmir'in dağlarında çiçekler açacak.”

İzmir'in sorunlarını bildiğini de aktaran Ali Mahir Başarır, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Söz veriyoruz. İlk 3 yılda İzmirli’nin isteklerinin hepsi yerine gelecek. 31 Mart'ta hepimiz sandığa gideceğiz. Alacağımız başarılı sonuçlarla erken seçimi ve sandığı bu ülkeye getireceğiz. Sakın umutlarınızı yitirmeyin. Söz veriyoruz. Başkanlar seçildikten sonra ne yapacak? O sandığı kapatıp bir kenara koyacaklar. Bize oy veren, oy vermeyen ama yatağa aç giren tüm çocuklara, ailelere sahip çıkacaklar. O parti bu parti demeyeceğiz. 85 milyon güçlü bir aileyiz.”