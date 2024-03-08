8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle Pınar Süt ve Yaşar Birleşik Pazarlama şirketlerinde görev alan kadın çalışanlar ile bir araya gelen Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı, “Geride bıraktığımız yarım asırda şirketlerimizde çalışan kadın oranını arttırmak için çalıştık. Yüzlerce kadının yöneticilik kariyeri yapmasına imkân tanımaktan, binlerce kadının emeği sayesinde üretim gerçekleştirip ülkemize katma değer sağlamaktan gurur duyuyorum” dedi.

“ÇALIŞANLARIMIZDAN, TÜKETİCİLERİMİZE, BAYİLERİMİZDEN SÜT ÇİFTÇİLERİMİZE KADAR HER PLATFORMDA KADINLARIMIZI DESTEKLİYORUZ”

Pınar Süt’ün tüm çalışmalarında kadının güçlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklediklerini belirten İdil Yiğitbaşı 2012 yılında Yaşar Topluluğu ile “BM Kadının Güçlenmesi İlkeleri CEO Destek Beyannamesi”ni imzalayan markalar arasına yer alarak kadının iş yaşamına kazandırılması konusuna daha çok odaklanıyoruz. Üreticilerimiz, tedarikçilerimiz, bayilerimiz ve çalışanlarımızla birlikte 500 bin kişilik bir ekosisteme sahibiz. Ekosistemimiz içinde yer alan her kadın çalışan bize güç katıyor. Üretimin gücüne inanıyor, kadınlarımızın etkin olduğu süt çiftçiliğini destekleyecek adımlar atmaya devam ediyoruz. Bu noktada Pınar Enstitüsü aracılığıyla süt çiftçilerimize ‘Sütümüzün Geleceği Bilinçli Ellerde’ projesi ile bugüne kadar binlerce kadın süt çiftçimize hayvan sağlığı, hayvan besleme ve hijyen eğitimleri verdik. Çalışanlarımızdan, tüketicilerimize, bayilerimizden süt çiftçilerimize kadar her platformda kadınlarımızı destekliyoruz. Kadının güçlendirilmesi konusunda yalnızca farkındalık yeterli değil. Bundan sonraki aşamada kadının iş yaşamında güçlenmesi için somut ilerlemelere, bunun için de daha çok iş birliği ve daha çok eyleme ihtiyaç var. Toplumun, ekonominin ve yaşamımızın daha iyi seviyelere gelmesi, yaşamı oluşturmada eşit paya sahip olan kadın ve erkeklerin iş yaşamında da bu eşitliği sağlamasıyla mümkün” dedi.