zmir'in köklü kulübü Altay, 670 milyon TL'lik borç batağında boğuşurken, kurtuluş ümidi olarak gördüğü şirketleşme için bugün olağanüstü genel kurulda oy kullanacak. Kulüp üyeleri, İzmir Atatürk Stadı'ndaki Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Toplantı Salonu'nda saat 18.30'da yapılacak kongrede yönetimin şirketleşme yetkisi alıp almayacağına karar verecek.

Şirketleşme için 468 delegene ihtiyaç var

Şirketleşme kararının geçerli olması için kulüp üye sayısının 4'te 3'ünün genel kurulda hazır bulunması gerekiyor. Altay'da son olarak üye sayısı 624'e düşürülmüştü. Bu nedenle, kongrenin geçerli sayılabilmesi için salonda en az 468 delegenin bulunması şart.

Çoğunluk oyu şirketleşmeyi getirecek

Eğer kongrede çoğunluk şirketleşmeyi onaylarsa, futbol şubesinin yarışmacı hakları bu ay içinde kurulan Altay 1914 Futbol ve Spor Yatırımları Anonim Şirketi'ne devredilecek. Bu sayede Altay'ın borç yükünün önemli bir kısmının şirket tarafından üstlenilmesi ve kulübün mali açıdan daha sağlam bir zemine oturması hedefleniyor.

Altay'ın geleceği bu oylamaya bağlı

Altay'ın geleceği için kritik önem taşıyan bu olağanüstü genel kurulda kulüp üyelerinin nasıl bir karar vereceği merak konusu. Altay'ın bu zor durumdan kurtulup tekrar eski günlerine dönebilmesi için şirketleşmenin hayati önem taşıdığı aşikar.