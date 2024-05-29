Bursa Nilüfer Belediyespor sezonu 4'üncü tamamladı Bursa Nilüfer Belediyespor sezonu 4'üncü tamamladı

Alacaklarını tahsil etmek için kulübe ihtarname gönderen Eren'e ödeme yapılmadığı ve 23 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini tek taraflı feshetme hakkı kazandığı ileri sürüldü.

Takımdan ayrılması bekleniyordu

Siyah-beyazlı kulübe bonservis ücreti kazandırmadan takımdan ayrılması beklenen Eren'le Trabzonspor'un ciddi şekilde ilgilendiği belirtildi. Trabzon yerel medyasında yer alan habere göre bordo-mavililerin transferi bitirmek için harekete geçtiği, Eren Erdoğan'ın da Karadeniz ekibinde oynamaya sıcak baktığı kaydedildi. Eren geçen sezon 1'inci Lig'de 16 maçta 1 gol attı.

Editör: Sedef Didem Ezme