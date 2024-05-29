Alacaklarını tahsil etmek için kulübe ihtarname gönderen Eren'e ödeme yapılmadığı ve 23 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini tek taraflı feshetme hakkı kazandığı ileri sürüldü.
Takımdan ayrılması bekleniyordu
Siyah-beyazlı kulübe bonservis ücreti kazandırmadan takımdan ayrılması beklenen Eren'le Trabzonspor'un ciddi şekilde ilgilendiği belirtildi. Trabzon yerel medyasında yer alan habere göre bordo-mavililerin transferi bitirmek için harekete geçtiği, Eren Erdoğan'ın da Karadeniz ekibinde oynamaya sıcak baktığı kaydedildi. Eren geçen sezon 1'inci Lig'de 16 maçta 1 gol attı.
Editör: Sedef Didem Ezme