Altınordu, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta lider Esenler Erokspor'u konuk edecek. Geçen hafta deplasmanda 1461 Trabzon'a 2-1 yenilerek alt sıralardan uzaklaşamayan Altınordu, liderle karşılaşacak.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak olan 32. hafta mücadelesi, saat 14.00'te başlayacak ve Semih Kurt tarafından yönetilecek. Müsabakanın biletleri 150 TL'den satışa sunulacak.

Milli takıma giden stoper Hasan, kaleciler Mert Furkan ve Arif ile orta saha oyuncusu Ege'nin forma giyemeyeceği belirtildi. Ayrıca, tedavisi süren Furkan Metin'in de kadroda yer almayacağı öğrenildi. İç sahada oynadığı son 4 maçı kazanan Altınordu, ligde 31 puanla 14. sırada yer alıyor. Lider Erokspor ise 67 puanla zirvede bulunuyor. Altınordu, rakibiyle ilk yarıda deplasmanda 1-0 yenilmişti.