Geçtiğimiz yıl futbolu bırakarak teknik direktörlüğe başlayan Arda Turan, 2015 ve 2016 yıllarında Barcelona forması giyerken İspanya'da işlediği iki kişisel gelir vergisi kaçakçılığı suçu nedeniyle bir yıl hapis ve 633.000 avro para cezası aldı.

SUÇUNU KABUL ETTİ, PARA CEZASINI ÖDEMEYE RAZI OLDU

İspanyol haber ajansı Agencia EFE'ye göre, yıllarca Atletico Madrid ve Barcelona formaları ile yurt dışında futbol oynayan eski milli futbolcu suçunu kabul etti. Turan, hapis cezasının iki yıldan az olması sebebiyle sadece para cezası ödeyecek. (HALK TV)