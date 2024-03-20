Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Ednan Arslan, ülkemizin derin ekonomik krizle boğuştuğu bir dönemde, bakanların yerel seçimlerde propaganda yapmasını sert bir dille eleştirdi. Arslan, "31 Mart Yerel Seçimleri yaklaştıkça; sanayicimiz, esnafımız, işçimiz, çalışanlarımız yüksek enflasyon ve yoksullukla mücadele ederken, bu sorunları çözmesi gereken başarılı olması gereken bakanlarımız asli görevlerini yapmak yerine logosuz adayları desteklemek için peş peşe İzmir'e geliyorlar." şeklinde konuştu.

Arslan ayrıca, iktidar mensuplarının tehdit edici bir dil kullandığını belirtirken, bakanların yaptıkları açıklamaların altında suçluluk duygusu ve itiraf olduğunu savundu.





Arslan’ın açıklamaları şöyle;

“31 Mart Yerel Seçimleri yaklaştıkça; sanayicimiz, esnafımız, işçimiz, çalışanımız yüksek enflasyon ve yoksullukla mücadele ederken, bu sorunları çözmesi gereken pek başarılı bakanlarımız asli görevlerini yapmak yerine logosuz takiyeci adaylarını desteklemeye peş peşe İzmir’e geliyorlar. İzmirli hemşehrilerimize, İzmir’e neden yeteri kadar yatırım yapmadıklarını, neden İzmir’i unuttuklarını anlatacaklarına; aba altından sopa göstererek nasıl Hatay’da tehdit dili kullandıysalar, İzmir’de de aynı dili kullanıyorlar.”

İZMİR’İ UNUTTUKLARINI İTİRAF EDİYORLAR

“Merkezi hükümetin bütün gücü her fırsatta yandaşları ve kendi siyasi çıkarları için kullanan iktidar temsilcileri yaptıkları her açıklamada hem itirafta bulunuyorlar hem de aslında toplumdan ne kadar kopuk olduklarını gösteriyorlar.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ‘İzmir bu kadar üretmesine rağmen, hala enerji kaynaklı cari açık problemimiz var’, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise ‘İzmir’in kaybettiği yıllar’ ifadeleriyle kendi iktidarlarını eleştirdiler.”

SUÇLULUK DUYGUSU İÇİNDELER

“Suçluluk duygusu içinde ‘bizim hiç kabahatimiz yok’ diyecek kadar farkında değiller gerçeklerin. Paramızdaki değer kaybı, iliklerimize kadar hissettiğimiz enflasyon artışı kimin döneminde yaşandı? Kentlerimizi dikey yapılaşma ile betona boğan, asbestli gemilere siyanürlü altın madenlerine izin veren, termik santral ile halkımıza kanser vaat eden kim? İzmir’e kaybettirdikleri yıllardan, ülkemize kaybettirdikleri yıllardan, geleceği çalınan gençlerden, çalışmak zorunda kalan emeklilerden, yeterince beslenemeyen çocuklardan bahsetsinler.”

CHP’Lİ BELEDİYELER SOSYAL, ADALETLİ, ÇEVRECİ

“Ülkemizin kaybettiği yıllar asıl AKP iktidarı değiştiğinde geri gelecek, ülkemiz yeniden üretecek, çağdaşlaşacak. İzmir, İstanbul, Ankara başta olmak üzere CHP’li belediyelerin halkımıza, kentlerimize, ilçelerimize kazandırdıkları ortada. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Dr. Cemil Tugay da eğitim, bilim, sağlık, sanat, kültür gibi alanlarda İzmir’e hizmet etmiş, liyakati bir siyasetçi olarak bu yaklaşımını Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sürdürecektir. Takiyeci logosuz adaylar ya da İzmir’i sadece yandaşlarının çıkarı olduğunda hatırlayanlar bunu göremezler. İzmir halkı gerçeklerin farkında ve tercihini rant ve yandaş siyasetinden yana değil, bir kez daha, hem de bütün ilçelerimizde, Şeffaf, adaletli, yenilikçi, çevreci, tasarruf yapan sosyal belediyecilikten, CHP’den yana kullanacak. Sürekli hayal satarak, çılgın ve plansız projelerle İzmir’i kazanabileceklerini sanıyorlar ancak sandıktan çıkan sonuç onlar için bir kez daha hayal kırıklığı olacak.”