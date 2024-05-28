Astroloji alanındaki yükselen ilgi ile birlikte adını sıkça duyduğumuz isimlerden biri olan Astrolog Meral Güven, son zamanlarda gündemde. Ancak son şampiyonluk tahmini tutmayınca daha da dikkat çekti. Peki, kimdir bu Astrolog Meral Güven?

Kimdir Astrolog Meral Güven?

5 Nisan 1984 tarihinde Kayseri'de doğan Meral Güven, astrolojiye olan ilgisini küçük yaşlarda keşfetti. İddiasına göre 12 yaşından itibaren fal bakma yeteneğine sahip olduğunu söylüyor ve hatta 7 yaşından itibaren farklı varlıkları görebildiğini iddia ediyor.

Uzun süredir astroloji ile ilgileniyor

Meral Güven, şu anda profesyonel olarak 18 yıldır astroloji ile uğraşıyor. Bu süre zarfında birçok kişiye rehberlik ettiğini ve bilinçaltındaki özbenliklerin açığa çıkmasına yardımcı olduğunu belirtiyor.

Geniş bir takipçi kitlesi var

Astrolog Meral Güven, yaptığı çalışmalar ve iddialarıyla geniş bir takipçi kitlesi edinmiştir. Özellikle daha önce 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik yaptığı açıklamalarla tanınmıştı. Ancak son olarak Fenerbahçe'nin şampiyon olacağı yönündeki iddiası tutmayınca adından söz ettirdi.

Astrolog Meral Güven'in şampiyonluk tahmini tutmaması, astroloji dünyasında merak uyandırdı.