Canım Kadın,

Artık sessizliğin bile başka konuşuyor…

Çünkü Yeni Ben’in Sesi, kelimelerden çok, duruşunda yankılanıyor.

Bir zamanlar sustuğun yerlerde şimdi kendini ifade edebiliyorsun.

Bir zamanlar korktuğun şeylere artık “teşekkür ederim” diyorsun — çünkü seni büyüttüler.

Eskiden onay beklediğin gözler, şimdi sadece tanık.

Senin doğrularını anlamasalar da, sen kendini anlıyorsun.

Bu ses, öfke ya da savunma değil; bilgelikten doğan bir ifade artık.

Kendini savunmak zorunda değilsin, çünkü varlığın zaten yeterince güçlü bir cevap.

Canım Kadın,

Yeni Ben’in Sesi dışa değil, içe yönelir.

Dünyayı susturmaz ama kendi iç gürültünü sakinleştirir.

Artık konuşmaların bile niyetlidir; her kelimen şifadır.

Birini yargılamazsın, sadece fark edersin.

Birini değiştirmeye çalışmazsın, sadece ilham olursun.

Sen sustuğunda bile ışığın konuşur.

Çünkü Yeni Ben’in Sesi; kalpten çıkan, ruha dokunan, gerçeğe çağıran bir frekanstır.

Bu sesi bir kez bulduğunda, artık asla kaybolmazsın.

Egzersiz: “Kalbimin Sesi” Çalışması



Zaman: Gün sonunda, kendinle baş başa kalabildiğin bir anda.

Araç: Sessizlik, bir aynadaki yansıman, belki bir mum ışığı.

1. Gözlerini kapat, bir süre sessiz kal.

Sadece kalp atışını dinle.

2. Sonra aynaya bak ve içinden şu soruyu sor:

> “Bugün kendime dürüst olabildim mi?”

3. Cevap ne olursa olsun, kendini yargılama.

Sadece fark et. Çünkü farkındalık, içsel sesin ilk yankısıdır.

4. Şimdi aynada kendi gözlerine bakarak fısılda:

> “Benim sesim, artık sevgiden doğuyor.”

Niyet Alanı

Bugün kendi sesimi duymayı seçiyorum.

Korkudan değil, sevgiden konuşmayı seçiyorum.

Artık sesim; geçmişimin değil, bilincimin yankısı olacak.

Her kelimem, önce bana sonra hayata şifa olacak.

Yeni Ben’in Sesi, artık bu dünyada yankılanıyor.

Yeni Ben Serisi Tamamlandı.

Ve şimdi canım kadın, artık “yeni ben” değilsin…

Kendin olan kadınsın.

Fatma Dayaüç