Ancak bu durum, çocuğun 13 yıl önce ölen bir 'Tanrı'nın reenkarnasyonu olduğuna inanıldığına dair notla paylaşılınca gündem oldu.

Görüntülerde, çocuğun etrafındaki insanların ona hayranlıkla baktığı görülüyor. Ancak dikkat çeken nokta, çocuğun sıradan bir şeker paketini bile açamaması oldu. Bu durum, sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti ve çeşitli yorumlara neden oldu.

Sosyal Medya Gündemine Oturdu

Bir sosyal medya kullanıcısının Twitter'da paylaştığı görüntüler kısa sürede gündem oldu. Videoyu paylaşan hesap, çocuğun bir 'Tanrı'nın reenkarnasyonu olduğuna inanıldığını belirtti. Bu durum, sosyal medya kullanıcıları arasında tartışma ve ilgiyle karşılandı.

Yorumlar ve Tepkiler

Görüntülere yönelik yapılan yorumlarda, durum genellikle alaycı bir dille ele alındı. Bazı kullanıcılar, çocuğun Tanrı olabileceğine dair inancı tiye aldılar ve çocuğun şeker paketini açmakta zorlanmasına şaşırdılar.