Aydın Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde vatandaşların daha güvenli ve konforlu yollarda seyahat etmelerini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, Nazilli ilçesinde yol yenileme projeleri kapsamında önemli bir adım atıyor.

Yoğun çalışmalar sürüyor

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda asfalt serimi, düzenleme, çizgi ve logo çalışmalarını hızla gerçekleştiriyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bulvar, modern ve güvenli haliyle ilçe halkının hizmetine sunulacak.

Başkan Çerçioğlu'ndan açıklama

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Vatandaşlarımızın en iyiyi hak ettiğini bilerek yol yapım ve yenileme çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Daha konforlu ve güvenli yollar için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Vatandaşlardan teşekkür

Nazilli halkı, yapılan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, hızlı ve planlı bir şekilde sürdürülen çalışmalardan dolayı Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. Yol yenileme projelerinin, bölge halkının günlük yaşamını olumlu yönde etkilediği vurgulandı.