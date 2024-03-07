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İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici ile AFAD İl Müdürü Yalçın Mumcu da kaza yerinde incelemede bulundu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD ile polis ekipleri yönlendirildi.

Aydın'da polis sokakta bulunan 10 bin lirayı sahibine ulaştırdı

Aydın'da polis sokakta bulunan 10 bin lirayı sahibine ulaştırdı