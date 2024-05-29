Künkcü, mahallelerdeki bakkal, manav ve kasap gibi yerel esnafın, sokakların ve mahallelerin kalbi olduğunu belirtti. Onların ayakta kalmasının, ekonominin canlılığını sürdürmesi ve sosyal dokunun korunması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Ekonominin canlılık için yerel alışveriş önemli

AYESOB Başkanı, yerel esnafların desteklenmesinin sadece bireysel alışverişle sınırlı kalmayıp, genel ekonomik canlılık ve toplumsal bütünlük açısından da kritik rol oynadığını ifade etti. "Mahalle bakkalı, kasabı ve manavı ayakta kalırsa, mahalle de ayakta kalır" diyen Künkcü, vatandaşların bu bilinçle hareket etmelerini istedi.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, alışverişlerinizi yerel esnaftan yaparak hem ekonomiyi destekleyin hem de mahalle kültürünü yaşatın. Yerel esnafın önemi hakkında daha fazla bilgi için yazımızı okuyun.