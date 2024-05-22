Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirilen şampiyonada Aydın'ı temsil eden Ceyhaner, kıyasıya mücadelenin yaşandığı karşılaşmalarda gösterdiği performansla dikkat çekti. Zorlu müsabakalarda rakiplerini alt etmeyi başaran Ceyhaner, finalde Avrupa Şampiyonu rakibine karşı mücadele vererek Yıldız Erkekler Türkiye Üçüncüsü unvanını elde etti.

Türkiye Boks Federasyonu Aydın Boks İl Temsilcisi ve Genç Erkekler Boks Milli Takım Baş Antrenörü Yavuz Kılıç, öğrencisinin başarısını gururla paylaşarak, "Muhammet Anıl Ceyhaner'in elde ettiği bronz madalya ile gururluyuz. Kendisi 80 kilogramda ringe çıkarak, Yıldız Erkekler Türkiye Üçüncüsü oldu. Bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Nazilli Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve boks spor kulüplerinin desteğini vurgulayan Kılıç, aldıkları her madalyayı babası Abdulaziz Kılıç'a ithaf ettiklerini belirtti.