İzmir Ege Üniversitesi Mağara Araştırma Topluluğu, Ödemiş ilçesindeki Subatan Yaylası'nda bulunan Ayvacık Düdeni'nde yaptığı incelemeler sonucu, mağaranın içi ve çevresindeki ciddi kirlilik problemlerine dikkat çekti. Topluluk, yetkilileri harekete geçmeye çağırdı ve gönüllü destek sözü verdi.

Ege Üniversitesi Mağara Araştırma Topluluğu, Ödemiş ilçesi Subatan Yaylası'nda yer alan, eksi 228 metre derinliğe ve 1822 metre uzunluğa sahip Ayvacık Düdeni'nde çevre incelemeleri gerçekleştirdi. İncelemeler sonucunda, mağaranın içinde ve çevresinde biriken çöpler ve zirai atıkların mağaranın ekosistemine ciddi zararlar verdiği tespit edildi. Bu nadir mermer mağaranın korunması gerektiğini belirten topluluk, yetkililerden acil müdahale talep etti.

Mağarada Biriken Çöpler ve Zirai Atıklar Büyük Tehdit

EÜ Mağara Araştırma Topluluğu Başkanı Özge Yıldız, Ayvacık Düdeni'nde karşılaştıkları durumun ciddiyetine dikkat çekerek, "Arkadaşlarımla birlikte eksi 100 metreye indiğimizde çevrede gördüğümüz tek şey çöplerdi. Mağaranın doğal güzelliklerinden ziyade, bu çöpler ve zirai atıklar, ekosistemi ciddi şekilde tehdit ediyor. 2019 yılında burada bir temizlik faaliyeti gerçekleştirilmişti ancak durumun daha da kötüleştiğini görmek üzücü" dedi. Yıldız, köy halkının bilinçlendirilmesi ve zirai atıkların su kaynaklarına karışmasının önlenmesi gerektiğini vurguladı.

"Ekstrem Turizmin İlgi Odağı Olabilir"

Topluluk üyesi Poyraz Uhri, Ayvacık Düdeni'nin ekstrem turizm için büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirtti. Mağaranın 1990 yılında Fransızlar ve Boğaziçi Üniversitesi tarafından araştırıldığını ve haritasının çıkarıldığını ifade eden Uhri, "Bu mağara, yaklaşık 280 metre derinliğinde dikey inişleri olan ve ekipmanla inilen bir yapıya sahip. İçine su giren bir düden tipi mağara olarak ekstrem turizmin ilgi odağı olabilir. Ancak, mağara içindeki ve çevresindeki kirlilik bu potansiyeli tehlikeye atıyor" dedi.

Mağaranın Korunması İçin Acil Müdahale Gerekli

Topluluk üyesi Başar Yalçın, mağarada yaptıkları eğitim ve araştırma faaliyetlerinde çok sayıda çöp biriktiğini gözlemlediklerini söyledi. Yalçın, "Dışarıdaki su yollarını araştırdığımızda, zirai atık, moloz ve hayvan pisliği gibi kirlilik unsurlarının mağaranın içine biriktiğini fark ettik. Bu birikme devam ederse, mağara büyük zararlara uğrayabilir" dedi.