İzmir'in önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 2014 yılında yaşadığı iddia edilen oy hırsızlığına dikkat çekerek 'ıslak imza' önemine vurgu yaptı. Kocaoğlu, "Artık en önemli husus, ıslak imzayı alabilmektir. 2014'te başıma geleni düşünün, gözümün önünde yüzde 5 oyum çalındı. Üstelik il genelinde, benim gözümün önünde, polisiyle falan. Aradaki fark yüzde 6 ise, yüzde 3'ünü yolda yürürken bile çalarlar. Buna dikkat!" şeklinde konuştu.

31 Mart Yerel Seçimleri'ne sayılı günler kala, partiler seçim çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyorlar.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Bornova Belediye Başkan Adayı Ömer Eşki ve eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Bornova'da Alevi ve Bektaşi vatandaşlarla bir araya geldi.

Aziz Kocaoğlu, 2014 yılında yaşadığı iddia edilen oy hırsızlığına vurgu yaparak, 'ıslak imza' konusunda uyarılarda bulundu.

Kocaoğlu'nun konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

KÜSKÜNLÜK, DARGINLIK OLUR MU?

"Böyle küskünlük dargınlık olur mu yahu? Bugün herkes kendisine daha çok ister. Belediye başkanı, milletvekili, meclis üyesi daha çok benden olsun ister. Burada bulunan herkes ben de dahil Cemil Başkan da dahil elini vicdanına koysun. Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerine, belediye başkanlarına, meclis üyelerine baksın. Özellikle İzmir’e baksın. Kimin hakkı yendi? Kimin hakkı yenmedi? Kime hak ettiği verildi, kime verilmedi? Kendisi vicdanen otursun karar versin.

SEÇİMİ KAZANSAK DA KAYBEDERİZ

Gün bugün değil arkadaşlar. Bakın. Eğer Cemil Başkan'a da söyleyecektim burada söyleyeyim.. Eğer biz 20 bin küsur sandıktan, tamamından ıslak imzayı alamazsak o gün ilçelerimize ilimize gelmezsek, biz seçimi kazansak bile kaybederiz. Biz aramızdaki ufak tefek sorunları kırk defa hallettik, kırk defa daha hallederiz. Hepiniz şahitsiniz.

GÖZÜMÜN ÖNÜNDE YÜZDE 5 OYUM ÇALINDI

Bundan sonra en önemli iş ıslak imzayı almaktır. Islak imzayı alamadığımızda 2014’te benim başıma geldi. En az yüzde 5 oyum çalındı. Hem de ilde çalındı kardeşim, benim gözümün önünde. Emniyetiyle bilmem nesiyle. Eğer aradaki fark yüzde 6 ise yüzde 3’ünü yolda yürürken çalarlar kardeşim. Ona göre...

SEÇİMİN TEK İSPATI; ISLAK İMZA TUTANAKLARI

Bizim seçim sistemimizin bir tek sağlaması var. O da ıslak imza tutanaklarının icmal edilmesi. Başka hiçbir ispatı yoktur. Seçim kayboldu diye ilçe açıklasın Bornova’yı, il açıklasın Büyükşehir’i... Tek karşı çıkış toplanmış ıslak imzaların icmali, sonucu ve arkasında fotokopisiyle YSK’ya başvurmaktır. Başka bir ispatı yoktur. Biz bence bunu düşünelim ve çalışalım arkadaşlar.

BU SEÇİM ÖNÜMÜZDEKİ SEÇİMLERİN BAZI OLACAK

Kimse yanlış anlamasın. Seçimi garanti değil anlamında görmüyorum. Seçimi inşallah rahat bir şekilde alacağız ama bu seçimde alacağımız oylar önümüzdeki seçimin, 2028 Genel Seçimi ve beş yıl sonraki seçimin bazı olacak."