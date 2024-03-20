Türk-İş'e bağlı Belediye İş Sendikası İzmir Şubeleri ile SODEM-SEN ve Büyükşehir Belediyesi bürokratları arasında Ocak ayında başlayan yeni dönem toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinin son oturumunda, işveren kanadından gelen maaşlara ve sosyal haklara yüzde 30’luk zam teklifinin, işçilerin bağlı olduğu sendika tarafından kabul görmemesi sonucu yaklaşık 6 bin işçi greve gitmişti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla uzlaşma sağlandığını duyurdu. Soyer, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Emekçimizi enflasyona ezdirmedik. İşçilerimizin ücretlerinde yüzde 67.07 oranında yani enflasyon kadar artış sağladık. Belediyemize bağlı İZSU, İZDOĞA, İZBETON ve İZULAŞ’da çalışan 5 bin 500 işçimiz için Türk İş'e bağlı Belediye İş Sendikası ile imzalayacağımız toplu sözleşme şimdiden hayırlı olsun. 26 Mart Salı günü Kültürpark’ta saat 14.30’da sözleşmeye imza atıp işçi kardeşlerimle bayramı erken kutlayacağız. Tüm işçi kardeşlerimi bu kutlamaya davet ediyorum."