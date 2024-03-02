STEM eğitimi uygulanan ilk lise olma özelliğini taşıyan ve müfredatı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri, geleceğin teknolojisine yön verecek ülkemizi küresel ölçekte teknoloji liderleri arasında konumlandıracak genç bilim insanlarını yetiştiriyor. Kurulduğu günden bu yana eğitimde yenilikçi ve öncü bir kurum olma misyonuyla çalışmalarını sürdüren Bahçeşehir Koleji, Fen ve Teknoloji Liseleri’ne sınavla öğrenci kabulüne başlıyor. 16 Mart’ta yapılacak sınava katılmak isteyen 8. sınıf öğrencileri 14 Mart’a kadar http://applyfentek.com adresi üzerinden başvuru yapabiliyor.

Üniversite düzeyinde ortam sağlanan okulda, öğrenciler aldıkları dil eğitimiyle farklı disiplinlerde makale ve bilimsel yazıları takip edebilecek, yapmış oldukları projelerle ülkemizi temsil ettikleri yarışma ve turnuvalarda rahatça sunum yapabilecek düzeye ulaşabiliyor. Öğrenciler faydalı model geliştirerek patent başvurusunda bulunabiliyor, girişim fikirlerini hayata geçirebiliyor. Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri’nden mezun olan öğrenciler, yurtdışındaki üniversitelerden de kabul alıyor. Mezunlar arasında Harvard, Stanford, MIT, Princeton, Brown, Oxford, NYU, Cornell’ın da olduğu 50’yi aşkın saygın dünya üniversitesinde burslu olarak eğitimine devam edenler ve Amazon, Meta, Google, Deloitte, Microsoft gibi dünyanın önde gelen kurumlarında çalışanlar bulunuyor.

Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri, öğrencileri seçmek için 2016-2017 eğitim öğretim yılından bu yana Türkiye’nin ilk lise kabul sistemini uyguluyor. Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liselerinde öğrenci olmak isteyenler girecekleri kabul sınavının yanı sıra ApplyFenTek uygulamasıyla kendilerini, hedeflerini, başardıklarını ve başarmak istediklerini anlatarak Fen ve Teknoloji lisesi öğrencisi olmaya hak kazanıyor.