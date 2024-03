Cumhur İttifakı’nın Seferihisar Belediye Başkan Adayı Ahmet Aydın’ın, “Seferihisar için Değişim başlıyor” sloganıyla düzenlediği ‘Proje Tanıtım Toplantısı’nda kapsamlı projelerini Seferihisarlılarla paylaştı. Aydın, toplantıda “5 yıl boyunca hükümet yatırımlarına vesile olduk 1 Nisan’dan itibaren Seferihisar’ı Belediye hizmetleriyle de buluşturacağız, Seferihisarlıları gerçek belediyecilikle tanıştıracağız” dedi.



Seferihisar Belediye Düğün Salonu’nda yoğun bir katılımla düzenlenen “Seferihisar için Değişim Başlıyor” adlı proje tanıtım toplantısı ‘Seferihisar tarihinde bir ilk’ olma özelliği taşırken, toplantıda Cumhur İttifakı Seferihisar Belediye Başkanı Ahmet Aydın’a vatandaşların yoğun ilgisi dikkat çekti. Ahmet Aydın, programda Seferihisar’a yeni bir vizyon ve çehre kazandıracak 24 projeyi detaylı bir şekilde kamuoyuyla paylaştı.

Aydın yaptığı lansmanda, Seferihisar’ın sağlıktan kültür ve sanata, konut ve işyeri edindirmeden sosyal yardımlara Seferihisar’ın tüm dinamiklerini kapsayan projeler tamamlandığında, Seferihisar’ın insanların mutluluğunu ve huzurunu ön planda tutan bir yaşam tarzının simgesi olacağını söyledi.



Program kapsamında Seferihisar’ın mevcut durumundan görüntülerin yer aldığı “Seferihisar bu durumu hak ediyor mu?” adlı filme atıfta bulunan Ahmet Aydın: “Seferihisar sıradan bir şehir değil; zengin tarihi geçmişi, turizm, tarım ve hayvancılık potansiyeli, jeopolitik konumuyla bu tür kötü görüntülerin olmaması gereken; insanların mutlu ve huzur içinde yaşadığı, Türkiye’ye hatta dünyaya örnek bir kent olmalı” dedi.



5 yıllık ilçe başkanlığı döneminde Seferihisar’da yaşama geçen çok sayıda proje ve yatırıma vesile olmasıyla tanınan Ahmet Aydın konuşmasında karşılaştıkları engellere dikkat çekerken: “Eğer bu süre zarfında biz ve arkadaşlarımız engellemelerle karşılaşmasaydık, çok daha fazla hizmet ve yatırımı hayata geçirebilirdik. Mesela yeni devlet hastanemizin temelleri atılmış olurdu, Ürkmez sanayi sitesi projemiz tamamlanmış olurdu. Sadece Seferihisar’da yaşayanların konut sorununu çözecek olan Seferihisar etabı ile ilgili kuralar çekilmiş olurdu” dedi.

“Bizler, son beş yıldır arkadaşlarımla birlikte Seferihisar'a hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz. Tarihin en büyük bütçeli projelerini Seferihisar'a kazandırdık. Ancak, bu süreçte daima elle tutulur, gözle görülür işlere odaklandık” diyen Ahmet Aydın, “31 Mart'tan sonra da sizlerin desteğiyle, Seferihisar Belediyesi'nin hak ettiği hizmetlerle buluşması için çalışacağız. Seferihisar'ı daha da güzelleştirmek ve geliştirmek için birlikte adımlar atacağız” dedi.

Projelerin seçim vaadi olarak hazırlanmadığını belirten Ahmet Aydın konuyla ilgili, “Hemen açıklayalım, öncelikle Seferihisar'ın kaderini değiştirecek, yaşanabilir kentler listesinde üst sıralara taşıyacak projelerimiz, hiçbir zaman sadece seçim vaadi olarak hazırlanmadı. Çünkü bu projeler, yıllardır üzerinde titizlikle çalışılan ve birçok açıdan geliştirilen, ancak Seferihisar Belediyesi'n

31 Mart'ta Seferihisar Belediye Başkanı olduğum gün, bu engellerin ortadan kalkacağını taahhüt ediyorum. Seferihisar'ı daha yaşanabilir, daha güzel bir şehir haline getirmek için kararlılıkla çalışacağımızdan emin olabilirsiniz” dedi.



Seferihisar’ın can damarı Kocaçay’ın içler açısı bir durumda olduğunu belirten Ahmet Aydın Kocaçay’ın 1 yıl içinde ıslahının ve rehabilitasyonunun tamamlanacağını ifade etti.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın teknik ve ekonomik desteğiyle Seferihisar çarşısının yenileneceğinin müjdesini veren Ahmet Aydın: “Seferihisar çarşısına gelen herkes, şehrimizin esnaf kültürünü ve tarihi kimliğini hissedecek. Yapılacak olan düzenleme sayesinde hem yayalarımız hem de araç sahiplerimiz için daha ferah bir ortam oluşturarak, ilçemizin çehresini yenileyeceğiz” dedi.





YENİ HASTANE 2 YIL İÇİNDE TAMAMLANACAK

İlçe Başkanı olarak göreve geldiği ilk günden itibaren, devlet hastanesinin ihtiyaçlarına odaklandıklarını ve bu konuyu birinci gündem maddesi haline getirdiklerini belirten Aydın yeni bir hastane projesi için büyük mücadeleler verdiklerini, engellemelere rağmen kararlılıkla ilerlediklerini, Seferihisar halkının sağlık ihtiyaçlarına yanıt verecek nitelikteki yeni hastane projesinin imar planlarının tamamlanma aşamasına geldiğini, Sağlık Bakanlığı tarafından yatırım programına alınan yeni hastanenin, iki yıl içinde tamamlanacağı ifade etti.



Hizmet verirken siyasi görüş ve köken ayrımı yapmadan çalıştıklarını bunun yanı sıra yaşama geçirdikleri projelerde her siyasi görüşten de Seferihisarlıların desteğini aldıklarını belirten Aydın, “Sanayi Sitesi projesi, bu birlikteliğin en güzel örneklerinden biridir. Esnaf odası bu projeye inanan ve güç veren önemli paydaşlarımızdan biri oldu. Hem kooperatif kurucularına hem de esnaf odası yönetimine çok teşekkür ederiz. Onların desteğiyle, Sanayi Sitesi projesinin önündeki engelleri aştık. Artık sadece ufak bir imar planı tadilatı gerekiyor ve bu da 31 Mart'tan sonra yapacağımız ilk icraattan biri olacak. Yerinin hazır olduğu ve engellerin kalktığı bu süreçte, Sanayi Sitesi'nin iki yıl içinde tamamlanacağını müjdelemek istiyorum” dedi.



Millet Bahçesi projesi üzerine uzun bir zamandır çalıştıklarını, projenin planlama süreci tamamlandığını ve yatırım programına alındığını 2025 yaz sezonuna girmeden açılışını gerçekleştireceklerini söyledi.



''TRAFİK ÇİLESİNİ SONLANDIRACAĞIZ''

Seferihisarlı gençlerle yapılan röportajı anımsatan Ahmet Aydın: “Genç arkadaşımızın söylediği gibi, ‘trafik sorununu çözmek Ahmet Aydın ile mümkün olacak.’ Bu sorunu bir yıl içinde çözmek için kararlı bir şekilde çalıştığımızı bilmenizi isterim. Şehrin girişine, Sığacık'a ve Doğanbey istikametine yer altından geçiş veren battı çıktı projemizi bir yıl içinde hayata geçireceğiz. Daha düzenli ve akıcı bir trafik akışını sağlayarak, ayrıca bu projeyi ücretsiz ama denetimli otopark alanlarıyla destekleyeceğiz. Şehrimizin stratejik noktalarına otoparklar kuracağız çünkü biliyoruz ki Seferihisar'da aracını park edip şehrin içinde rahatça dolaşma kültürü var. Otopark projemiz, battı çıktı projesi ve çarşı düzenlemesi ile birlikte, Seferihisar'ın trafik sorununa da kalıcı çözümler getirecek” dedi.

Akarca'nın Seferihisar'ın 22. Mahallesi olması konusunda ilk adımı atan kişi olduğunu anımsatan Ahmet Aydın Ak Parti grubunun ısrarıyla Akarca’nın mahalle olduğunu da ifade etti. Aydın, Akarca'nın sahil düzenlemesi, Akarca'ya ve Akarcalılara yakışır bir şekilde yapılacağını söyledi.

Ürkmez’e kapalı Pazar yeri yapılacağını ifade eden Aydın bu Pazar yerinin Seferihisar’daki Cuma trafiğinin yükünü de azaltacağını söyledi

Seferihisar’ın Düzce’den Ürkmez’e İzmir’in en güzel kumsallarına sahip olduğunu kaydeden Aydın, “Seferihisar Belediyesi içinde denizden, plajdan ve kumsaldan sorumlu bir ekibimiz olacak. Sürdürülebilir bir plaj yönetimiyle birlikte, plajlarımızı ve kumsallarımızı kalıcı bir düzen içerisine kavuşturacağız” dedi.



Cumhur İttifakı Seferihisar Belediye Başkan adayı Ahmet Aydın ayrıca Engelli vatandaşların sosyal hayata katılımını sağlamak için, Engelsiz Yaşam Merkezi, Gençlik ve Spor Bakanlığının finansmanı ile Gençlik Merkezi, Sivil Toplum Kuruluşlarını konteynırlardan çıkaracak Sivil Toplum Kuruluşları Kampüsü, Seferihisar’ın her köşesine ulaşacak ihtiyaç sahiplerine destek olacak Taziye ve Aşevi, öğrenciler için öğrenci yurdu, yaş almış Seferihisarlılar için Alternatif Yaşam Merkezi yapacaklarını söyledi.



Aydın, Sivil Toplum Kuruluşları Kampüsünün STK'ların fiziki ofis sorununa çözüm getireceği gibi Seferihisar’ın proje kültürüne hizmet edeceğini ifade etti.



“Seferihisar'ın her köşesine eşit hizmet götüreceğimizin sözünü veriyoruz” diyen Ahmet Aydın, hem Seferihisar’a, hem de Ürkmez – Doğanbey’e hem kışlık hem yazlık düğün salonu yapılacağını söyledi.



Seferihisar'ın, gerçek anlamda bir kültür merkezine ihtiyacı olduğunu anlatan Aydın, " Bizler, sadece adı kültür merkezi olan ama içi boş, çatısı çöken binaların değil, sanatın her alanında üretimin ve eğitimin olduğu bir kültür merkezini hayata geçirmek için çalışıyoruz. Bu merkezde, son teknolojiye sahip sinema salonları ve tiyatro salonları bulunacak ve sanatın her dalında etkinlikler düzenlenecek. Ayrıca, açık alan sanatsal etkinlikler için amfi tiyatro da projemizin bir parçası olacak” şeklinde konuştu.



Seferihisar sınırları içinde sosyal konut alanı planlanması için verdikleri mücadeleyi anımsatan Aydın: “Birilerinin golf sahası olarak planladığı alanda, TOKİ'nin sosyal konutlar üretmesi için de çok mücadele ettik. Su olmayan, yeterince güçlü olmayan bir alanda golf sahası olamaz dedik ve Seferihisar halkının konut ihtiyacını öncelikli hale getirdik. Türkiye'nin en büyük sosyal konut projesi kapsamında 3 etap yaşama geçti ve 4. Etap da yakında başlayacak. 31 Mart’tan sonra özellikle dar gelirli kesim için konut üretmek üzere projeler geliştiren bir ekibimiz olacak ve şehir planlaması yapılırken dar gelirli vatandaşlarımızın konut ihtiyacını da ön planda tutacağız” dedi.



KÖYDEN SOFRAYA SAĞLIKLI GIDA

Tarım, hayvancılık ve gıda konusunda da önemli projelerinin olduğunu belirten Aydın: “2 yıldır Tarım Kredi Kooperatifi Seferihisarlı yetiştiricilerimizden süt alımı yapıyor. Tarım Kredi Kooperatifi büyük bir güç. Yanımıza aldığımız bu güç zeytin ve mandalina başta olmak üzere köylümüzün ham ve yarı mamul ürünlerin alımını yapıp Seferihisar başta olmak üzere 50 km çap içinde tüm Tarım Kredi Kooperatiflerinde Seferihisarlı üreticilerimizin ürünleri satılacak. Bu proje ile Seferihisarlılar da sağlıklı gıdaya ekonomik bir şekilde ulaşacak” dedi.



31 Mart'tan itibaren Seferihisar’ın gerçek belediyecilik tanışacağını; sosyal ve gönül belediyeciliği anlayışıyla ihtiyaç sahiplerinin yaralarına bir merhem olacaklarını anlatan Aydın, sosyal yardımları sadece billboardlarda sergilemek için değil, gerçekten ihtiyaç sahiplerine destek olmak için yapacaklarını söyledi. Aydın: “Ayda 5 bin lira gibi bir destekle ihtiyaç sahiplerine yardımcı olacağız. Ayrıca öğrencilerimize de gıda ve nakdi destekte bulunacağız” dedi.

Sokak hayvanları sorununu çözmek için, sivil toplum kuruluşları ile koordineli bir şekilde çalışacaklarını belirten Aydın: “Türkiye'ye örnek bir proje geliştiriyoruz. Şu an 8 – 5 çalışan hayvan barınağımız 1 Nisan Pazartesi gününden itibaren 24 saat hizmet verecek” dedi.