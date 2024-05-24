Merkez Bankası'nın günlük ihracat kredi limitinin 3 milyar TL'ye çıkarıldığını duyuran Bakan Bolat, enflasyonun düşüş trendine girdiğini ve yıl sonu hedeflerine ulaşma konusunda iyimser olduklarını belirtti.

Kabine toplantısında alınan tarihi karar

Bakan Bolat, dünkü kabine toplantısında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan ile birlikte aldıkları karar sonucunda ihracat kredi limitinin artırıldığını açıkladı. Bu kararın, ihracatçılara finansman konusunda önemli bir destek sağlayacağı belirtiliyor.

Enflasyonda düşüş, büyümede devam

Bakan Bolat, Türkiye ekonomisinin 2023 yılında yüzde 4,5 büyüdüğünü ve son 14 çeyrektir kesintisiz büyümesini sürdürdüğünü hatırlatarak, enflasyonun aylık bazda yavaşlamaya başladığını ve yıl sonu hedeflerine ulaşma konusunda emin adımlarla ilerlediklerini ifade etti.

Türkiye, dünya ekonomisinin devler ligine giriyor

Bakan Bolat, Türkiye'nin kaliteli ve geniş ürün yelpazesi, hızlı üretim ve teslimat, yetişmiş insan gücü ve bilgi birikimiyle dünya ekonomisinde önemli bir mesafe kat ettiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği, hükümetin kararlı çalışmaları ve iş dünyasının girişimci ruhuyla Türkiye'nin devler ligine girme yolunda ilerlediğini belirtti.

Dış ticaret ve cari açıkta iyi haberler geliyor

Bakan Bolat, 2024 yılının başından bu yana katıldığı fuarlarda büyük ilgi gördüğünü ve siparişlerin arttığını belirterek, mal ve hizmet ihracatında artış trendinin devam ettiğini ifade etti. 3 Haziran'da açıklanacak Mayıs ayı dış ticaret rakamlarının sevindirici olacağını ve dış ticaret açığı ile cari işlemler açığını kapatma konusunda güzel haberler paylaşacaklarını söyledi.