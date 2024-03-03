Aliağa Belediyesi’nin engelli bireylerin sosyal, psikolojik ve fiziksel kabiliyetlerini artırabilmelerine yardımcı olmak amacıyla Çaltılıdere Mahallesi’nde projelendirdiği ‘Aliağa Park, Atla Terapi ve Rehabilitasyon Merkezi’ içerisindeki ‘Özel Aliağa Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nin resmi açılışı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in teşrifleriyle gerçekleştirildi.





Rehabilitasyon merkezinde; otistik, bedensel ve zihinsel engelli, özel öğrenme güçlüğü ile dil ve konuşma bozukluğu çeken öğrencilere hizmet verildiğini söyleyen Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Yeni Mahalle’de 12 derslikten oluşan yeni bir özel eğitim okulu için de ihale sürecinin başladığı müjdesini verdi.



Ailelerin de ilgi gösterdiği programa AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri ile özel eğitim öğrencileri katıldı.



BAŞKAN SERKAN ACAR, “5 AYDA 134 ENGELLİ BİREYE BİN 56 SEANS TERAPİ HİZMETİ VERİLDİ”

Özel Aliağa Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde diğer rehabilitasyon merkezlerinden farklı olarak engelli bireylere yönelik atla terapi hizmeti verildiğini de belirten Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, “Rehabilitasyon merkezimizde; otistik, bedensel engelli, zihinsel engelli, özel öğrenme güçlüğü ile dil ve konuşma bozukluğu çeken öğrencilere hizmet veriliyor. 400 kişi kapasiteli rehabilitasyon merkezimizde, 5 ay gibi kısa bir süre geçmesine rağmen, hali hazırda 150 öğrencimiz eğitim alıyor. Atla terapi alanında ise bugüne kadar 134 engelli bireye bin 56 seans terapi hizmeti verildi. Yetişkin ve çocuklara yönelik olarak da yaklaşık 8 bin vatandaşımıza atla gezinti hizmeti verildi” dedi.



YENİ MAHALLE’YE 12 DERSLİKLİ ÖZEL EĞİTİM OKULU

Aliağa’da özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Başkan Serkan Acar, “Rehabilitasyon merkezinin kuruluşundan bugüne önemli bir iradeyi ortaya koyan bakanımız bizlere bir müjde daha verdi. Çaltılıdere’de hizmet veren özel eğitim okulumuzun fiziksel koşulları çok iyi bir seviyede değildi. Bu nedenle Yeni Mahalle bölgesine yeni bir özel eğitim okulu yapılması konusunda karar aldık. Bakanlığımıza yaptığımız talepler sonrasında ne mutlu ki iki hafta gibi bir sürede 12 derslikli yeni özel eğitim okulumuzun da ihale sürecine başlandı. Teşrifleriyle bizleri onurlandıran sayın bakanımıza ve misafirlerimize çok teşekkür ediyor, rehabilitasyon merkezimizin Aliağamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.





Programa katılan AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Aliağa’ya böylesine özel bir eğitim kurumu kazandırdığı için Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’a eğitim görecek öğrencilerimiz ve ailelerimiz adına çok teşekkür ediyorum” dedi.



MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN, “ÖZEL EĞİTİME İHTİYAÇ DUYAN ÇOCUKLARIMIZ BİZİM İÇİN HER ZAMAN ÇOK ÖNEMLİ”

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ın yaklaşık 4 yıl önce Milli Eğitim Bakanlığı’na sunduğu rehabilitasyon merkezi projesinin açılışını yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklarımıza her zaman öncelik verilmesi gerektiği yönündeki talimatları doğrultusunda istişarelerimizi yaptık. Müsteşarlık dönemimde Serkan başkan bize böylesine özel bir projeyle geldi ve bizler de bakanlık olarak desteğimizi verdik. Bizim isteğimiz, Serkan Acar gibi eğitim konusunda hassasiyetleri olan başkanların sayısının artmasıdır. Özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklarımız bizim için her zaman çok önemli. Bakanlık olarak bu konuda dünyaya örnek olabilecek işlere imza atıyoruz” dedi.



Kurdele kesimi sonrasında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve beraberindekiler özel eğitim sınıflarını ziyaret ederek öğrencilerle yakından ilgilendi. Özel eğitim öğrencilerinin atla terapi etkinliği sonrası Alia Atlı Spor Kulübü eğitmenleri tarafından engelli parkurda gerçekleştirilen gösteriler ise izleyenlerden büyük alkış aldı.