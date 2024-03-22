Cumhur İttifakı Menderes Belediye Başkan adayı Akdeniz, ilçesine hizmet etmeye hazır olduğunu belirterek saha çalışmalarına ve ziyaretlerine ilişkin şunları söyledi; “Her gün her kesimden ve yaştan hemşehrimle buluşuyorum. Gördüğüm ilgi hizmet etme heyecanımı artırıyor. Biz halka hizmeti, lütuf değil, hak görüyoruz. Gençlerimize verdiğim sözleri tutacağım. Köylerimizin öncelikle alt ve üst yapı gibi temel sorunlarını çözerek yol alacağız.”

MENDERES’İN GURURLARINA DESTEK

Cumhur İttifakı Menderes Belediye Başkan Adayı Sinan Akdeniz; ilçesinin Gençlik ve Eğitim Merkezi’nde boksta ülke ve dünya şampiyonu olan gençlerle bir araya geldi. Hediyelerini dağıtarak gençlerle sohbet eden Akdeniz; “Hepiniz Menderes’in gururusunuz. Başarılarınızı artırmak için altyapı desteklerini artıracağıma söz veriyorum. İlçemiz, sadece boks sporunda değil, tüm branşlarda, dallarda başarı yakalayabilecek gençlerle dolu. Hepsinin istediği alanda spor ve kariyer yapabileceği imkanlar sunacağım. Sizler de büyük örneklersiniz. İlçemizi, ülkemize ve dünyaya tanıtan birer elçisiniz. Bir belediye başkanı daha ne ister. Bize düşen de sizlerin önünü açmaktır. Spor komplekslerimiz olacak. Buralardan her çocuğumuzun, gencimizin eşit fırsatlarla yararlanmasını sağlayacağız. Öne çıkan yeteneklerimizi mutlaka özel olarak destekleyeceğiz. Ailelerinin de yanında olacağız” diye konuştu.

Sinan Akdeniz; her gün yüzlerce hemşehrisiyle bir araya gelerek projelerini anlatırken; köylerde de büyük ilgi görüyor. Dereköy, Akçaköy, Yeniköy ve Çatalca’da vatandaşlar tarafından karşılanan Akdeniz; mahalle sakinlerine sorunları bildiğini söyleyerek, bir yandan temel sorunları çözerken yeni yatırımları da başlatacaklarını belirtti. Akdeniz; ziyaret ettiği köylerdeki ihtiyaçlara ve belediyecilik anlayışlarına ilişkin şöyle konuştu; “Dereköy’de yol ve doğal gaz sorunu var, biliyorum. İlk gündemimiz bunlar olacak. Akçaköy’ümüzde baz istasyonu olmadığı için haberleşme problem; hepsini çözeceğiz. Burada yine İZSU yetkisinde olan altyapı sorunları var. Bu konularda da büyükşehirle uyumlu çalışmalar yürütme niyetindeyiz. Havza yönetmeliğinin yeniden ele alınması da önemli beklentilerden, girişimde bulunacağız. Çatalca’da orman alanı düzenlemesi meydan ve yol düzenlemeleri, daha sık otobüs seferleri gibi ihtiyaçlar var. Efemçukuru’nun halı saha ihtiyacını hızla karşılayacağız. Gençlerimize söz. Ayrıca buraya soğuk hava deposunu mutlaka yapacağız. Toprağı bereketli bu mahallelerimizde köylümüzü, üreticimizi destekleyeceğiz.”

Başkan Adayı Sinan Akdeniz; belediye hizmetlerinin halka bir lütuf gibi verilmemesi gerektiğini belirttiği açıklamasında; bunun bir hak olduğunun altını çizdi. Akdeniz; “İlçe merkezimize hangi hizmeti veriyorsak, köylerimize de aynı hizmeti vereceğiz. Önemli olan ihtiyacı karşılamak Menderes’i kalkındırmak. Bunu yaparken de görevimizi yerine getirmiş olacağız. Hemşehrilerim bu yetkiyi bana verdiklerinde, çok daha iyi görecekler ki sözlerimi bir bir tutacağım” dedi.