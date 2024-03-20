Cumhur İttifakı Menderes Belediye Başkan Adayı Sinan Akdeniz, saha çalışmaları kapsamında projelerini anlatmaya devam ediyor.

Başkan Adayı Sinan Akdeniz; sahada en çok bu konularda şikâyet aldığını, ilçesinin uzun zamandır ulaşım ve trafikle ilgili ihtiyaçları olduğunu vurgulayarak şunları söyledi; ‘Menderes’te “Sünger Şehir’ projesini hayata geçireceğiz. Altıntepe Mahallesi, Mithatpaşa Mahallesi ve Gölcükler Mahallesi başta olmak üzere ilçemizdeki tüm yollarda iyileştirme ve asfaltlama çalışması yapılacak. Atatürk Caddesi, Cumaovası Caddesi, İnönü Caddesi ve Hükümet Caddesi başta olmak üzere özellikle kış aylarının sorunu olan su birikintilerinin oluşması da engellenmiş olacak. Bu projede, altyapı çalışmalarıyla birlikte; kullanılan malzemeyle yağmur suyunun geri kazanımı sağlanacak. Konutların başvuruları ile geri kazanım depoları kuracağız. Yine aynı güzergahlarda ve İbrahim Turan Caddesi’nde şehir içi trafik yoğunluğu olan noktalarda kavşak ve anayol düzenlemeleri yapacak; Adliye, Dereköy ve Görece Kavşaklarında battı-çıktı veya köprülü üst geçit projeleri hayata geçirilecek. Hedefimiz, iş plan ve takvimlerine göre birçoğunu ilk dönemimizde bitirmek.”

"O YOLDA KABUS BİTECEK, İZBAN’A ERİŞİM KOLAYLAŞACAK"

Menderes-Gümüldür yolunun tek şeritli olmasından dolayı yaşanan kazaları hatırlatan Belediye Başkan Adayı Akdeniz; “Bu konuda merkezi idarenin girişimleri, projesi var. Burada yaşanan kabusun sona ermesi için birlikte hareket edecek, süreci takip edeceğiz. Bölünmüş yolumuzun kısa sürede yapılmasını hedefliyoruz. Öte yandan; İlçemize bisiklet yolları kazandırılacak. önce şehir merkezinde bisiklet kullanımının yaygınlaşması; ardından da bu alanda turizm ve sporun canlandırılmasını amaçlıyoruz. Bu kapsamda İlçe Merkezi ve Cumaovası İZBAN Tren İstasyonu arasındaki bağlantıyı sağlayan ana caddelerde bisiklet yolları yapacağız. Halkımızın yoğun kullandığı İZBAN’a erişimi kolaylaştırmak için ring servisleri düzenlenecek. İlçemizin yeni imara açılan bölgelerinde hazırlanan planlarda İZBAN’a erişimi kolaylaştıracak raylı sistem projeleri ve Nostaljik Tramvay uygulamasını devreye sokacağız. Ayrıca; Büyükşehir Belediyesi ile ESHOT’ın arasında ulaşım ağının ve sefer sıklıklarının artırılması konusunda iş birliği gerçekleştirilerek bekleme süreleri azaltılacak. Menderes-Karabağlar-Konak arasındaki ulaşımı sağlayan 508 numaralı otobüs hattının ilçemize yeniden kazandırılması için gerekli tüm girişimler yapılacak” dedi.