AK Parti Urla Belediye Başkan adayı Tarkan Bakırlı’nın iftar yemeği ve tanıtım lansmanında yaşanan yoğun ilgi ilçe’de büyük bir heyecan yaşanmasına sebep oldu. İftar yemeğinin ardından, Belediye Başkan adayı Tarkan Bakırlı’nın Meclis üyeleri tanıtımı ve proje tanıtımı gerçekleştirildi. Projeler ardı ardına açıklanınca iftar alanına gelen vatandaşlarda da heyecan ve coşku bir o kadar arttı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) değişim programına atıfta bulunan AK Parti Urla Belediye Başkan Adayı Tarkan Bakırlı, “Her şey değişmeli. Urla ‘Kimi aday yapsak kazanıyor’ rahatlığı ile hizmet etmeye üşenen bir belediye anlayışını terk etmeli. Belediye başkanı seçilenlerin bu rahatlığı, Urla’nın yaşanamaz bir yer haline gelmesine neden oldu. İlçenin her tarafı dökülüyor. Kanalizasyon yok. Binalar durmadan artıyor. Yer altı suları hızla kirleniyor. Tarımı bitirdiler. Bakmayan ‘enginar enginar’ diye tutturduklarına, çiftçinin enginar dikeceği yer bırakmadılar. Urla’nın AK Parti belediyeciliği ile tanışmasının zamanı geldi. Bir ilçe aniden nasıl kalkınırmış, hizmet nasıl yapılırmış görme zamanı geldi. Yıllar ve yıllar denediniz. Hala kanalizasyon konuşuyoruz. Hala yol konuşuyoruz. Türkiye’nin en ücra köşelerine kadar kaymak gibi duble yollar yapıldı, biz hala mahallelerin otomobilimiz ile girdiğimizde bir yerleri kırılmadan çıkamadığınız yollardan bahsediyoruz. Böyle hizmet olmaz” dedi.