Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Seçim Ofisi açılışında önceki dönem İYİ Parti İzmir İl Yöneticisi Nihat Yılmaz'a, Memleket Partisi Urla Kurucu İlçe Başkanı İsmail Sever'e, İYİ Parti Urla Kurucu Üyeleri'nden Bilgehan Ercan, Muvaffak Ercan, Mehmet Ercan, Mithat Palandöken, Yunus Çalık ve Barbaros Mahallesi Muhtarı Barbaros Ersan ile birlikte CHP’ye üye olan 85 İYİ Partili ve 25 Memleket Partili yurttaşa rozetleri, CHP Genel Başkan Yardımcıları ve İzmir Milletvekilleri tarafından takıldı.

Birlik ve beraberlik tablosunun ardından farklı siyasi görüşteki yurttaşların da CHP Urla İlçe Başkanlığı’na üyelik başvuruları devam ederken ‘Türkiye İttifakı’nın tüm bileşenleri önümüzdeki günlerde sahaya inmeye hazırlanıyor.

Adaylığının açıklanmasının ardından ilçede büyük bir coşku ve enerji oluşturan CHP Urla Belediye Başkan Adayı Selçuk Balkan, yaptığı açıklamada "Urla'mızın son 4 buçuk yılı büyük bir kayıp içerisinde. Göreve geldiğimizde, 5 yıl içerisinde 10 yıllık bir çalışma gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bizler Urla'da katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışını hayata geçireceğiz. Bunun da en önemli faktörlerinden bir tanesi birlik ve beraberlik. Genel Başkanımızın çağrısını, Urla'da hayata geçirdik. Yaptığımız beraberlik çağrısına yanıt veren, Türkiye İttifakı’nın bir parçası olan herkese çok teşekkür ederim. Birlikte sahada omuz omuza çalışacağız. Kazanan Urla olacak, kazanan Cumhuriyet Halk Partisi olacak, kazanan Türkiye İttifakı olacak" dedi.