Cumhur İttifakı'nın Bornova Belediye Başkan Adayı Cevdet Çayır, seçim çalışmaları kapsamında Naldöken, Koşukavak ve Kazımdirik Mahallelerinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Mahallelerde gerçekleştirdiği ziyaretlerde Çayır, esnafın ve mahalle sakinlerinin sorunlarını dinledi ve çözüm önerilerini tartıştı. Esnaf ziyaretlerinde işletmelerin güçlendirilmesi ve ticaretin desteklenmesi konularına odaklanılırken, vatandaş buluşmalarında ise mahallelerin altyapı, temizlik ve ulaşım gibi konulardaki ihtiyaçları ele alındı. Başkan Adayı Çayır, ‘’Hiçbir mahallemizi unutmadan, hiçbir vatandaşımızı ihmal etmeden, hep birlikte daha güzel bir geleceğe doğru yürüyoruz’’ ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLAR İÇİN DAHİLER KAMPÜSÜ

Çocukların yeteneklerini keşfetmeleri ve geliştirmeleri için önemli bir adım atacaklarını belirten Bornova Belediye Başkan Adayı Cevdet Çayır, ‘’Dahiler Kampüsü projemiz kapsamında, çocuklarımızın en ileri düzeyde kendilerini geliştirebilecekleri bir merkezi hayata geçiriyoruz. Bu kampüs, sadece bir eğitim kurumu değil, aynı zamanda birer deha olan çocuklarımızın potansiyellerini ortaya çıkarmak için bir fırsat merkezi olacak. Deha atölyeleri, modern eğitim teknikleri ve donanımlı öğretmenlerle çocuklarımızın hayal güçlerini, yaratıcılıklarını ve becerilerini en üst seviyeye çıkaracak ortamları sunacak. Bu projenin bir parçası olarak, kreşlerimizi de güçlendiriyoruz. Çocuklarımızın en erken yaşlardan itibaren kaliteli eğitime erişimini sağlamak için kreşlerimizde modernize edilmiş, çocuk dostu ortamlar oluşturuyoruz. Her bir çocuğumuzun potansiyelini keşfetmesine ve en iyi şekilde gelişmesine imkan tanıyacak bir yapı oluşturuyoruz. Bizim için çocuklarımızın eğitimi ve geleceği en öncelikli konudur. Onların yeteneklerini keşedip geliştirmeleri için gereken her türlü desteği sağlamak boynumuzun borcudur. İnşallah, bu projelerle çocuklarımızın daha parlak bir geleceğe adım atmalarına vesile olacağız’’ dedi.

‘’GENÇLERLE BİRLİKTE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ…’’

‘’Bornova'nın kalbinde, Süvari Caddesi'ndeki kafelerde oturan genç kardeşlerimizle bir araya geldim. Gençlerimizin sesini dinlemek, onların görüşlerini ve düşüncelerini öğrenmek bizim için son derece önemli’’ diyen Başkan Adayı Çayır, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

‘’Gençlerimiz, ülkemizin geleceğinin teminatıdır. Onların enerjisi, heyecanı ve vizyonu, bizlere her zaman ilham vermektedir. Süvari Caddesi'nde gençlerimizle yaptığımız bu keyifli sohbetlerde, gelecekleri hakkında neler düşündüklerini, hayallerini ve beklentilerini paylaştılar. Gençlerimizin istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda, onları destekleyecek ve geleceklerine katkı sağlayacak projeler üzerinde çalışıyoruz. Gençlerimize daha iyi bir eğitim, daha fazla istihdam ve daha güçlü bir gelecek vaat ediyoruz. Gençlerimizin potansiyeline olan inancımız tamdır ve onların her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. Sohbetlerimize katılan tüm genç kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Gençlerle birlikte, daha güçlü, daha adil ve daha müreffeh bir Bornova’nın inşası için çalışmaya devam edeceğiz.''