Seçim çalışmalarına tam gaz devam eden AK Parti Bornova Belediye Başkan adayı Cevdet Çayır, ilçeyi karış karış dolaşarak halkın sorunlarına kulak veriyor. Çalışmalar kapsamında ilçenin her mahallesinde esnaf ve vatandaşlarla buluşmaya devam eden Çayır, köy muhtarlarıyla da bir araya geldi.

Beşyol Köyü, Çamiçi Köyü, Çiçekli Köy, Eğridere Köyü, Karaçam Köyü ve Kayadibi Köyü muhtarlarıyla görüşen Çayır, muhtarlardan köylerdeki eksikler ve ihtiyaçlar hakkında bilgi aldı. Muhtarlarla iş birliği vurgusu yapan Başkan adayı Çayır, “Muhtarlarımız, yerel yönetimlerin en önemli parçalarıdır. Onlar bizim halkımızla olan bağlantımızdır. Bornova'nın her bölgesinde muhtarlarımızla iş birliği içerisinde çalışarak hizmetlerimizi doğru noktalara ulaştırmaya kararlıyız” dedi.