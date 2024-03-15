Cumhur İttifakı Karşıyaka Belediye Başkan Adayı İsmail Çiftçioğlu, Gönül Sofrası İftar Programında Karşıyaka’daki amatör futbol kulüpleri başkan ve temsilcileriyle bir araya geldi. Kulüplerin talep ve beklentilerini dinleyen Çiftçioğlu, yeni dönemde hayata geçirilecek ‘Spor için Doğru Projeleri’ anlattı. Belediye başkanı olduğunda spor alanında güçlü yatırımlar yapacaklarını belirten Çiftçioğlu, “Karşıyaka’nın spor ve sporcu dostu kent altyapısını güçlendirmek için çok çalışacağız. Spor kulüplerimizle, sporcularımızla, taraftarımızla, Karşıyakalılarla birlikte hep omuz omuza olacağız. Gençlerimize sahip çıkarak Kaf Sin Kaf’ımızın ender futbolcularından Gode Cengiz gibi nice sporcular yetiştireceğiz” dedi.

SPOR KULÜPLERİNE SÜREKLİ DESTEK

Karşıyaka’daki amatör spor kulüplerinin daha iyi koşullarda spor yapmalarının sağlanması ve tesislerin iyileştirilmesinden malzeme desteğine kadar güçlü destekler vereceklerini belirten Çiftçioğlu, “Amatör spor kulüplerimizin bugün hangi koşullarda sporumuza katkı koymaya çalıştığını biliyorum. Rutin bir belediyecilikte amatör kulüplerin bütçesinin yarısını belediye diğer yarısını da kulüp yönetimi sponsorluklarla tamamlar. Bizler de Karşıyakamızın amatör kulüplerine sonuna kadar destek olacağız. Amatör kulüplerimiz Karşıyaka gençliğinin kalbine hitap ediyor. Karşıyakalı gençlerimize sahip çıkıyorsunuz. Geleceğimize sahip çıkıyorsunuz. Sizlerin desteklenmesi demek geleceğimizin desteklenmesi demek. Bizler burada amatör klüplerimizin özellikle ana giderleri anlamında maddi destekleri en üst noktaya çıkaracağız. İzmir’de ilçeler arasında en fazla desteklenen amatör kulüpler Karşıyaka’da olacak. Sahaların yenilenmesi, yeni sahaların kazandırılması, kulüplerimize malzeme desteği verilmesi gibi amatör kulüplerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız. Her zaman yanlarında olacağız” şeklinde konuştu.

SPOR ALANLARI YENİLENECEK, SAYILARI ARTACAK

Açık ve kapalı spor alanlarının sayısının yeni dönemde artırılacağını da dile getiren Çiftçioğlu, “Gençlerimizin ve halkımızın talep ve beklentileri doğrultusunda yeni dönemde ilçemizdeki spor tesisi altyapımızı güçlendirerek daha nitelikli hale getireceğiz. Karşıyaka’nın birçok noktasında çağdaş, ücretsiz ve konforlu açık ve kapalı spor tesisleri yapacağız. Spor alanlarımızı yenileyecek; çocukların, gençlerin, yaşlıların ve engellilerin kullanımına uygun hale getireceğiz. Karşıyaka’ya olimpik ölçüde bir kapalı yüzme havuzu kazandıracağız. Ayrıca yelken, kano, kürek gibi su sporlarının da gelişimi için destek vereceğiz. Spor kurslarımızın sayılarını artıracağız. Mevcut eğitim verilen spor dallarının sayısı arttıracağız. Hangi kursların açılacağı konusunda ise komşularımızın isteklerini dikkate alacağız.” şeklinde konuştu.

KARŞIYAKA SPOR FESTİVALLERİ BAŞLIYOR

Kenti sporun merkezi haline getirecek farklı yaşta tüm Karşıyakalıların katılabileceği her yıl bir spor festivali düzenleyeceklerini de dile getiren Çiftçioğlu, "Karşıyaka’mızı sporun merkezi haline getirmek istiyoruz. Bizim dönemimizde spor festivalleri başlatacağız. Her yıl farklı yaş kategorilerinde Karşıyakalıların tenis, sokak basketbolu, halı saha, plaj voleybolu, tavla, satranç, e-spor gibi birçok alanda keyifle rekabet edeceği Karşıyaka Spor Festivali düzenleyeceğiz. Spor müsabakaları yanında ünlü sporcularla söyleşiler, çocuklar için atölye etkinlikleri gibi faaliyetlerle keyifli ve eğlenceli zaman geçirmeleri hedeflenecek. Karşıyakalı çocukların, gençlerin, yaşlı ve dezavantajlı vatandaşlarımızın spora katılımını ve ulaşımını destekleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

KARŞIYAKALI BAŞARILI SPORCULARA SONUNA KADAR DESTEK

Yeni dönemde Milli ve Uluslararası Sporcuları Destekleme Programı başlatacaklarını da ifade eden Çiftçioğlu, “Karşıyakalı herhangi bir spor alanında milli ve uluslararası müsabakalarda yarışan sporcularımıza destek programı başlatacağız. Bu kapsamda sporcumuzun ihtiyacına göre antrenör, malzeme, ulaşım gibi çeşitli alanlarda destek sağlayacağız. Sporcularımızın elde ettiği başarılar ödüllendireceğiz. Gerek ülkemizde gerekse de uluslararası arenada Karşıyakamıza değer katacak, adımız duyuracak, bayrağımızı dalgalandıracak tüm başarılı sporcularımızın sonuna kadar destekçisi olacağız” şeklinde konuştu.