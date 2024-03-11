İzmir’in efsane belediye başkanlarından Aziz Kocaoğlu ile Şehitler, Arslanlar, Saipler, Bozköy, Çakırbeyli, Dağkızılca, Karaot, Karakızlar, Dirmil ve Karakuyu’da tüm güne yayılan bir program gerçekleştiren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Torbalı Belediye Başkan Adayı Övünç Demir’in son durağı Yazıbaşı Mahallesi oldu. “Yazıbaşı’nın Evladı Köyüne Hoş Geldin” pankartı, zeybek ekibi, davul-zurna ve meşalelerle karşılanan Demir ve Kocaoğlu’na İlçe Başkanı Hakkı Polat ve meclis üyesi adayları eşlik etti.

"BİZ YAZIBAŞI’YIZ"

Hemşehrilerine seslenen Demir, “Bu seçim sadece benim seçimim değil, sizlerin de seçimi. Biz Yazıbaşı’yız. 31 Mart akşamı sandıklar kapandığında yüzde 80 oy bekliyoruz. Söz mü?” diyerek, Yazıbaşılılardan söz aldı. Demir, “Torbalı Bizimdir Bizim Kalacak” sloganları üzerine ise , “İzmir de bizim kalacak, İstanbul da bizim kalacak, Ankara da bizim kalacak” dedi.

"HAZIRIZ 1 NİSAN’I BEKLİYORUZ"

Torbalı’da her mahalleye eşit hizmet esasıyla kırsal mahalleler için tasarladıkları projeleri anlatan Demir, şunları söyledi:

“Bir kentte eğer yatağa aç giren çocuk varsa yansın orası. Bizim belediyeciliğimizde yatağa kimse aç girmeyecek. Hiçbir çocuk, hiçbir yaşlı, hiçbir engelli, hiç kimse yatağa aç girmeyecek. Hazırız, 1 Nisan’ı bekliyoruz ve 1 Nisan’da şunun sözünü veriyoruz. Her şey çok güzel olacak diyoruz.”

"GÖREVİMİZ EN MAĞDUR OLANIN EKMEĞİNİ BÜYÜTMEKTİR"

Geçmiş dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da, ekonomik sıkıntılara dikkat çekerek, “Geçinmek mümkün değil. Yerel seçimlerde bu bir sarı kart, bir ikaz olacak. Burada sizlerden Başkan Adayı kardeşim Övünç Demir’e ve meclis üyesi arkadaşlarımıza destek talep ediyorum” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Oy yoksa hizmet yok” söylemlerini anımsatan Kocaoğlu, “Yerel yönetimin görevi en mağdur olanın ekmeğini büyütmektir” diye konuştu.