Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çiğli Belediye Başkan Adayı Onur Emrah Yıldız, Çiğli’nin amatör spor kulüplerine ziyaretleri sürdürüyor. Harmandalı 35 Gençlik ve Spor Kulubü’nü ziyaret eden Yıldız’ı Kulüp Başkanı Çağdaş Özdem ve yöneticiler karşıladı. Yıldız, kulüpte antrenman yapan miniklerle de maç yaptı. Maçın sonunda dostluk kazandı diyen Belediye Başkan Adayı Yıldız’a Harmandalı 35 Gençlik ve Spor Kulubü’nün forması hediye edildi. Minikler “En büyük başkan bizim başkan!” sloganları atarken; yaşanan heyecan görülmeye değerdi.

Kulüp ziyaretinde anne babalarla da bir araya gelen Onur Emrah Yıldız; hem mahalle bazlı sorunları ve beklentileri dinledi hem de çocukların geleceğine dair görüşlerini paylaşarak şunları söyledi; “Mahallenizde, sokağınızda ihtiyacınız olan ne varsa tek tek ilgileneceğim. Kulüplerimizi desteklemek, sizleri desteklemek, çocuklarımızın geleceğini desteklemek demek. Çiğli, bu alanda büyük başarılar elde edebilecek yeteneklere ve güce sahip.”

"BENİM DE İKİ EVLADIM VAR"

CHP Çiğli Adayı Yıldız, “Benim de iki tane evladım var onlar da top oynuyor. Ben de futbolcu kökenli biri olarak her zaman yanınızda olacağım. Sizler sadece spor olarak değil, son dönemde çocuklar arasında artan ekran bağımlılığı ve beslenme alışkanlıklarının değişmesi dolayısıyla meydana gelen obeziteye karşı da aslında çocukların sağlıkları için iyi işler yapıyorsunuz. Kötü alışkanlıkların en büyük panzehiri spor. Bu noktada, çok daha fazla çocuğumuzun spor yapmasının önünü açacağız” dedi. Velilerin kulüp içerisinde çocuklarını beklemek için bir yer olmadığını söylemesi ile Yıldız, “Buraya hızla bank ve üstü kapalı bir alan yaparız” diye yanıt verdi.