Cumhur İttifakı Çeşme Belediye Başkan Adayı Esat Tanık, 31 Mart Yerel Seçimlerine bir aydan az bir süre kala çalışmalarına hız verdi. Başkan Adayı Tanık, sanayi esnafını ziyaret ederek, “Çeşme Sanayi esnafını ziyaret ederek esnafımızla bir araya geldik. Taleplerini dinledik, görüş ve önerilerini aldık; beraber Çeşme'mizin geleceği için neler yapabileceğimizi konuştuk. Esnafımız ekonomik ve sosyal hayatın olmazsa olmazıdır” dedi.

Tanık, ardından Çeşme Eğitim-Bir-Sen'in düzenlediği toplantıya katılım sağladı. O anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Tanık, “Çeşme Eğitim-Bir-Sen'in düzenlediği toplantıya katılım sağladık. Eğitim-Bir-Sen yöneticisi Ali Kaya ve yönetimine nazik misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum” notunu düştü.

Başkan Adayı Tanık, sivil toplum örgütleriyle bir araya geldi. Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Tanık, “Çeşme'miz umutlu geleceği ve projelerimiz hakkında sohbet ederek keyifli bir akşam geçirdik. Katılım sağlayan herkese ve nazik davetleri için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Tanık, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabı üzerinden mesaj paylaşarak, “Bu toprakların bağrında, yağmurunda, çileli dağlarında, baharı karşılayan çayırlarında varlığıyla üreten, çalışan, nice yükleri omuzlayan kadınlar, kadınlarımız… 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun” dedi.