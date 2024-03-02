31 Mart yerel seçimlerine kısa bir süre kala AK Parti Karabağlar Belediye Başkan adayı Mehmet Sadık Tunç, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında güne, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek başlayan Başkan adayı Tunç, ihtiyaç, sorun ve talepleri yerinde dinleyerek vatandaşlarla sohbet etti.

Daha sonra Karabağlar İlçe Yönetim Kurulu ile buluşan Tunç, "Tüm dava ve yol arkadaşlarımıza yapmış oldukları çalışmalar için teşekkür ediyoruz. Durmadan, yorulmadan çalışarak Karabağlar’ımızı gerçek belediyecilik ile geliştirmeye kararlıyız" mesajı verdi.

MEMUR-SEN Konfederasyonu'na bağlı BEM-BİR SEN'i de ziyaret eden Tunç, burada İzmir İl Başkanı Veli Yüceer ve sendika temsilcileri ile bir araya geldi. Sendikaların sorunlarının ele alındığı görüşmede Tunç, kendisine gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirirken sendika üyeleri ziyaretleri için Başkan adayı Tunç'a teşekkürlerini sundu.

Sendika ziyaretinin ardından Karabağlar Spor Kulüpleri Birliği’nde genç sporcular ile buluşan Tunç, Karabağlar'da her zaman sporun ve sporcunun yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Son olarak İzmir Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Hamdin Erişen'in vefat eden annesi Menci Erişen için düzenlenen cenaze törenine katılan Tunç, "Ailesi ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Rabbim rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" dedi.