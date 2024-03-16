CHP Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı Mehmet Türkmen, CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz ile Kemalpaşa’da bulunan Lezita Fabrikası’nda Öz Gıda İş Sendikası tarafından başlatılan greve destek olmak amacıyla bölgeye gitti. Türkmen, grev kararı sonrası işten çıkarılan işçiler yerine Hindistan’dan işçi getirmesi nedeniyle gündemde olan fabrika yönetimini eleştirirken, grevdeki işçilerin sesin bastırmak için fabrika tarafından yüksek seste tekno müzik çalınmasını üzüntüyle karşıladığını söyledi.

‘HER ZAMAN YANINIZDAYIM’

Grevdeki işçilere yanınızdayım mesajı veren Türkmen, ‘’ Emekçinin bütün derdi alınterinin karşılık bulması, ailesini rahatça geçindirmesidir. Anlaşmazlıklar olabilir, bunlar hayatın akışına uygun durumlar ama orta noktada buluşmak, anlaşma yolunu kapamamak olgunluktur. Ben buraya geldiğimde şu yüksek seste müzik olayına çok üzüldüm. Bu yapılan eziyettir. Ben her koşulda sizlerleyim’’ dedi.