Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çiğli Belediye Başkan Adayı Onur Emrah Yıldız; ilçenin çöp, arıtma gibi dezavantajlı durumlarına karşı ‘Yeşil Çiğli’ hedefiyle işe başlayacaklarını duyurdu.

Kentsel ve doğal yaşamı iç içe planladıkları projeleri olduğunu belirten Yıldız; “Çevresel kronik sorunların çözümü için mücadele verirken; yeşil bir Çiğli yaratmak hedefiyle tasarladığımız projeleri de eş zamanlı hayata geçireceğiz. Ataşehir’de yapmayı tasarladığımız ‘Yaşam Koridoru’ bunlardan biri. 2030 Karbon Sıfır Atık Protokolünü uygulayacak, İklim değişikliği acil eylem planını oluşturacağız. Kent Ormanını kuracak, yeşil alanı 3 katına çıkaracağız” diye konuştu.

ATAŞEHİR’DE ‘YAŞAM KORİDORU’

Ataşehir Park Yaşam’ın olduğu bölgede, ASOB deresi olarak anılan yatakta “Yaşam Koridoru” adını verdikleri projeyi hayata geçireceklerini söyleyen CHP Başkan Adayı Onur Emrah Yıldız; şunları söyledi;

“Atıl bir vaziyette bulunan alanda yeni bir yaşam alanı oluşturacağız. Çiğli Yaşam Koridoru içinde; çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları, dinlenme alanları ve skate parkları gibi birçok sosyal donatıyı bulunduracak. Çiğli’de ilk olma özelliği taşıyacak bu ekolojik koridoru 17.500m2’lik bir alanda planladık.”

Çiğli’nin Harmandalı çöpü gibi önemli sorunları olduğunu, bu yükten kurtulması gerektiğini belirten Yıldız; doğa dostu bir Çiğli için çalışmalarını da bu mücadeleyle paralel götüreceklerini söyledi.

Yıldız; “Evka-5 bölgesinde 50 hektar alanda oluşturacağımız ormanlık alan ile Çiğli’ye nefes olacağız. Kent Ormanı’mızın içinde halkımızın yararlanacağı mesire alanı, kır düğün salonu, camping alanı, çocuk oyun alanları ve kır lokantaları da olacak" dedi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE GERİ DÖNÜŞÜMDE ÖNEMLİ ADIMLAR

İklim değişikliğine uyumlu adımlar atacaklarını vurgulayan Yıldız; imzaladıkları 2030 Karbon Sıfır Atık Protokolünü uygulayacak, su ayak izini sıfırlayarak yağmur hasadı yapacaklarını söyledi.

Onur Emrah Yıldız; bu alanlarda yapacağı çalışmalara ilişkin şu ifadeleri kullandı; “İklim Değişikliği Acil Eylem Planı oluşturacağız. Yaşanabilir bir Çiğli bizim en büyük mirasımız olacak. Sıfır Atık ekiplerimizi kuracak ve ambalaj atıklarını ekonomiye yeniden kazandıracağız. Sokak toplayıcılarını kooperatifleştirerek istihdama da katkı sunacağız. 5 litre atık yağ getiren vatandaşlarımıza 1 litre temiz yağ vererek havamızı ve doğamızı koruma altına alacağız. Hedefimiz, geleceğe yaşanabilir, yemyeşil, doğa dostu bir Çiğli’yi miras bırakmak.”

"HAVAYI, SUYU, TOPRAĞI KORUYACAĞIZ"

Doğa dostu bir belediyecilik anlayışını sonuna kadar benimseyerek, iklim değişikliği kaynaklı sel, fırtına, sıcak hava dalgalarına karşı dayanıklı, afet eylem planıyla hareket edilen bir Çiğli inşa etmek istediklerini söyleyen Yıldız; “Orman alanlarını vahşi madenciliğe; tarım alanlarını denetimi güç enerji ve sanayi tesislerine karşı koruyacak; orman alanlarının yağmalanmasına izin vermeyeceğiz. Sasalı Doğal Yaşam Parkı’nı, kuş cennetini ilçe bazlı da koruyacağız. Yapacağımız proje ve yatırımlarda, çevresel etki değerlendirme süreçlerine katılarak Çiğli’nin havasını, suyunu toprağını koruyan ve halkın hakkını savunan bir belediyecilik sergileyeceğiz” dedi.