Selçuk’taki gençleri ‘Gençler Konuşuyor’ isimli etkinlikte ağırlayan Selçuk Belediye Başkan adayı Dr. Dahi Zeynel Bakıcı, gençlere söz hakkı vermeyen anlayışa 31 Mart akşamı son vereceklerini söyledi. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği programda seçim projelerini açıklayan Bakıcı, bir kentin kalkınmasında fiziki yatırımlar kadar insan odaklı süreçlerin varlığının da önemli olduğunu vurguladı. Bu noktada yerel yönetimlere ciddi sorumlulukların düştüğünü kaydeden Bakıcı, “Bir ilçeyi kalkındırmak için önce bölge insanını dinlemelisiniz. Bu, atılacak ilk somut adımdır. Daha sonra ise insan odaklı süreçleri planlamaya başlarsınız. Burada da ilçenin dinamiklerini, fikir önderlerini, sosyal örgütlerin talep ve beklentilerini dikkate alarak hareket edersiniz. Ancak bundan sonra fiziki proje ve yatırımdan bahsetmeye başlarsınız” ifadesinde bulundu.

Cumhur ittifakı mensupları ile Selçuk Belediye meclisi üyesi adaylarının tam kadro katıldığı toplantıda Bakıcı, “Bahsettiğimiz bu gerçekliğe uymadan hareket ederseniz ne gençleri anlamış olursunuz ne engelli vatandaşlara söz hakkı vermiş olursunuz ne de çocukların dilinde konuşursunuz. Kendi kendinize geliştirdiğiniz projeler ile vatandaşın beklentilerini karşılayamazsınız. Bizim belediyecilik farkımız ise burada kendisini göstermektedir. Biz, ekip arkadaşlarımızla birlikte zamanımızı öncelikle gençlerimizi ve insanımızı anlamak için harcamaktayız” diye konuştu.

‘’GENÇLERİN TERCİHİ SELÇUK OLACAK’’

Gençlerin fikirlerinin değerli olduğunu kaydeden Bakıcı, “Biz, gençlerimize söz hakkı vermeyen Belediyecilik anlayışını 31 Mart akşamı son vereceğimizi söylüyoruz. Bunu yaparken de gençlerimizin tercihi Selçuk olmalıdır diyoruz. Sonuçta onların bulunmadığı bir kent, kaderine mahkûm olacaktır. Peki gençlerimizi güzel ilçemizde nasıl tutabiliriz? Tabi ki sosyal, kültürel ve sportif hayatımıza katkı yaparak. O yüzden ilçemize Gençlik ve Kültür Merkezinden Kapalı Spor Salonuna kadar birçok yatırımı kazandıracağımızın sözünü veriyoruz. Bu yatırımları, aynı zamanda gençlerimizi uyuşturucudan ve zararlı alışkanlıklardan uzak tutacak bir zorunluluk olarak da görüyoruz. Evlatlarımız, arkadaşlarıyla sosyal bir aktivitede bulunmak için başka ilçeye gidiyorsa, ortada sorun var demektir.” dedi.

‘’TERCİHİNİZİ SANDIĞA YANSITIN’’

Programda bir gencin “Bütün bu anlattıklarınızı 5 yılda nasıl başaracaksınız?” sorusu üzerine Bakıcı sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizim birikim ve tecrübemiz var. Yaptıklarımızı da potansiyelimizi de biliyoruz. Devletimizin gücünü arkamıza alarak bu söylediklerimizi yapacağız. Yeter ki azim ve istek olsun. Biz kendimize değil kentimize hizmet için geliyoruz. O yüzden beklentimiz tercihinizi sandığa yansıtmanızdır. Vereceğiniz her oy, partisi fark etmeksizin bizim ve demokrasimizin geleceği için değerlidir. Katılımlarınız için teşekkür ediyorum” dedi. Toplantı sonunda Bakıcı, gençlerle özçekim yaparak hatıra fotoğrafı çektirdi.