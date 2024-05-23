Bergama Belediyesi Başkanı Prof. Tanju Çelik, yerel basın mensuplarıyla tarihi Kleopatra Ilıcaları'nda düzenlenen kahvaltı etkinliğinde önemli bir duyuru yaptı. "Bergamayı Birlikte Yöneteceğiz" sloganıyla hareket eden Başkan Çelik, ilçenin sorunlarına çözüm üretmek amacıyla Kent Konseyi'nin kurulduğunu açıkladı.

Bergama'nın geleceğini şekillendirmek ve ilçenin sorunlarına kalıcı çözümler bulmak adına oluşturulan Kent Konseyi, şehrin tüm paydaşlarını bir araya getirmeyi hedefliyor. Başkan Çelik, basın mensuplarıyla yapılacak aylık toplantılar sayesinde ilçenin sorunlarına dikkat çekmeyi ve bu sorunlara birlikte çözüm aramayı planladıklarını belirtti.

"Bergamayı Birlikte Yöneteceğiz"

Etkinlikte konuşan Başkan Çelik, "Bergamayı Birlikte Yöneteceğiz" sloganının altını çizerek, belediyenin kapılarını tüm Bergamalılara açtıklarını ve katılımcı bir yönetim anlayışı benimsediklerini vurguladı. Kent Konseyi’nin oluşumuyla ilgili detaylar henüz netleşmemişken, gazeteciler konseyde ilçenin sorunlarına hakim ve çözüm odaklı kişilerin yer almasının önemine dikkat çekti.

Kültürel Miras ve Kent Belleği İçin Akasya Parkı Restorasyonu

Toplantıda ayrıca Bergama'nın zengin kültürel mirasının korunması ve kent belleğinin oluşturulması için yapılacak projeler de ele alındı. Başkan Çelik, Akasya Parkı'nın restorasyon çalışmalarının gündemde olduğunu ve bu projeyle Bergama'nın tarihi dokusunu koruma yolunda önemli bir adım atılacağını ifade etti.

Aylık Toplantılarla Süreç Takibi

Başkan Çelik, yerel basın mensuplarıyla düzenli olarak yapılacak aylık toplantıların, Kent Konseyi'nin çalışmalarını ve Bergama’nın gelişimini izlemek açısından kritik öneme sahip olacağını belirtti.