Malatya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen ‘Yapı Okulu’ eğitim projesi ile alanında uzman akademisyenler tarafından il ve ilçe belediyelerdeki teknik personel ile ilimizde faaliyet gösteren mimar ve mühendislere bilgiler aktarılıyor.MALATYA (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Eğitim Merkezinde devam eden eğitim programının 6. haftası tamamlandı. Alanında uzman kişiler tarafından verilen eğitim ile katılımcılara bina tasarımı, yapı malzemeleri, yapı teknolojisi ve inşaat yönetimi gibi konularda eğitim veriliyor.

Eğitim Programına katılan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, “Eğitim programının katılımcılara çok şey kazandıracağına inanıyorum. Bu programların devamını diliyorum. Katılımcılara, hocalarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Programa Başkan Er’in yanı sıra Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve İnşaat Mühendisliği Yapı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Türkmen, belediyelerdeki teknik personel, mimar ve mühendisler katıldı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, Yapı Okulu eğitim programlarına katılım sağlayan herkese teşekkürlerini iletirken, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’e de katkılarından dolayı hassaten teşekkürlerini sundu.

Gerçekleştirilen eğitim programının katılım sağlayanlar için önem arz ettiğini belirten Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, eğitime ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediyesine ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’e teşekkür etti.

“MALATYA’YI MALATYALILAR İLE BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ”

31 Mart Yerel Seçimler öncesinde Yapı Okulu eğitim programlarının taahhüdünü verdiklerini belirten Başkan Er, “Seçim döneminde bizim birtakım söylemlerimiz vardı. O dönemde, ‘Malatya’yı Malatyalılar ile birlikte yöneteceğiz’ dedik. Öncelikle vatandaşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, üniversitelerimiz, ticaret odamız, esnaf odalarımız ile birlikte yöneteceğiz, ‘her zaman istişare içerisinde olacağız’ dedik. Bir taraftan seçim çalışmaları yaparken bir taraftan da üniversitelerimiz ile temas halindeydik. Biz belediye olarak her zaman uyumlu olacağız. Hep birlikte hareket edeceğiz” açıklamalarında bulundu.

“BU ÇALIŞMALARI İLERİKİ ZAMANDA DA SÜRDÜRMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ”

Yapı Okulu eğitimlerinin katılımcılara önemli bilgiler kazandırdığına vurgu yapan Başkan Er, “Yapı Okulu eğitimleri ile alakalı arkadaşlarımız ile birlikte bir söylem geliştirdik. Vatandaşlarımızın güçlendirme ile ilgili bazı sıkıntıları vardı. O zaman ‘ üniversite ile ilgili bir çalışma yapacağız’ dedik. Konulardan biri de Yapı Okulları’ydı. İbrahim Hocamız sağ olsun bu işe öncülük etti. İnşallah bu çalışmaları ileriki zamanda da sürdürmeyi düşünüyoruz. Yapı ile alakalı böyle eğitim programlarına ihtiyacımız var. Her zaman ve her alanda öğreneceğimiz bilgiler muhakkak vardır. Bu eğitim programının da katılımcılara çok şeyler kazandıracağına inanıyorum. Bu programların devamını diliyorum. Katılımcılara, hocalarımıza teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Yapılan konuşmaların ardından İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve İnşaat Mühendisliği Yapı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Türkmen, ‘Hasarlı Yapıların Onarımı ve Güçlendirilmesi’ konularında bilgiler aktardı.

Türkmen, “Yedi haftalık eğitim programımızın bugün 6. haftasındayız. Bu hafta hasarlı yapıların onarımı noktasında bilgiler aktaracağız. Hasarlı yapılar sadece depremden dolayı değil aynı zamanda yapılar kendi kendine hasar alabilir. Deprem dışında fiziksel, biyolojik ve kimyasal ortamlardan etkilenerek zarar görebilirler. Depremden sonra yapıların ciddi hasar aldığını görünce bu işin üzerine biraz daha ciddi bir şekilde eğilmemiz gerektiği ortaya çıktı. Bu eğitim programları depremden sonra depreme dayanıklı yapılar nasıl ortaya koyarız diye istişare sürecinde alınmış bir karardı” ifadelerine yer verdi.