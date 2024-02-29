Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Spilkent Toplu Konut Projesinin lansmanında yaptığı konuşmada, Gediz Kavşağı ile ilgili bir son dakika bilgisini de Manisalılarla paylaştı. İmar planlarının önemine değinen Başkan Ergün, imar planlarının getirdiği avantajları verdiği örneklerle anlattı. Başkan Ergün, “Bunlar nasıl oluyor? Şehrimizin imar planlarının yapılmış olması dolayısıyla oluyor. Bunların yapılmasının getirdiği avantajla ilgili iki örnek paylaşacağım sizlerle. Bir tanesi Gediz Kavşağı. İmar planlarımızı yapmış olmamız nedeniyle Ulaştırma Bakanlığımıza bütçe yükü oluşturmadan 18 uygulamalarını yaparak, herkesi mutlu edecek şekilde projemizi teslim ettik. Buraya gelirken aldığım bir haberi sizlerle paylaşayım. Gediz Kavşağı projemizin ihale süreci başlamış. Bunun da müjdesini vermiş olayım. Yani imar planlarını yaparak çözüme ulaşıyorsunuz. Sonuçta o bölgenin şehrin gelişimine katkıda bulunuyorsunuz. Ayrıca Devlet Bahçeli Kavşağından Muradiye tarafına gitmek isteyen vatandaşlarımızın yaşadığı trafik problemi vardı. İmar planlarımızı yaparak, Fatih Bulvarı adını verdiğimiz çalışmamızı başlatabildik. Orada bulunan yer evlerinin kamulaştırmaları için yeni planların yapılması ve hak sahiplerine tapuları teslim edilmesi gerekiyordu. Bunların çözümü sağlandı. Çok az bir yapı kaldı onların da kamulaştırmalarını yaptığımızda önemli bir bulvarı Manisa’mıza kazandıracak ve trafiğe nefes aldırmış olacağız” diye konuştu.

