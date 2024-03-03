Japonya’nın gıda ithalatı son 5 yılda yüzde 17’lik artışla 62 milyar dolardan 73,6 milyar dolara ilerlerken, Türkiye’nin Japonya’ya gıda ihracatı aynı dönemde yüzde 72’lik artışla 164 milyon dolardan 282 milyon dolara yükseldi. Dünya’nın gıda ambarı olan Türkiye, Japonya’ya ihracatta 1 milyar dolar hedefiyle 5-8 Mart 2024 tarihlerinde Tokyo’da Foodex Japan Fuarı’na 51 firmayla katılıyor.

ESKİNAZİ; “DÜNYA’NIN GIDA AMBARIYIZ”

Anadolu topraklarında yetişen binlerce çeşit gıda ürünleriyle Türkiye’nin dünyanın gıda ambarı olduğu bilgisini veren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türk gıda sektörünün Japonya pazarında hedeflerine ulaşması için 5-8 Mart 2024 tarihlerinde Tokyo’da Foodex Japan Fuarı’na 51 firmayla katıldıklarını dile getirdi.

Uzakdoğu’nun en büyük gıda fuarı olan Foodex Japan Fuarı’na Türkiye Milli Katılım Organizasyonunda bu yıl 26.’sını yapacaklarını dillendiren Eskinazi, “Çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir, kuru kayısı, zeytinyağı, sofralık zeytin, levrek, çipura, Türk somonu, kanatlı eti, yumurta, çam balı, fındık, bulgur, un, vişne, kiraz, ayva, salatalık, kavun, karpuz, elma, biber, mandalina, domates, defne, kekik, adaçayı, meyan kökü, siyah çay, kırmızı biber, haşhaş, kimyon, nane, yağlık gül, anason, turşu gibi ürünlerde dünyanın en güçlü tedarikçilerinden biriyiz. Japonya, Türk gıda sektörü için referans bir pazar. Japonya’ya ihracat yaptığınızda dünyanın her tarafına gıda ürünleri ihracatı yapabilecek kaliteye ulaştığınızı ortaya koymuş oluyorsunuz. Japonya pazarında büyümemiz beraberinde dünya genelinde gıda ihracatımızın daha da hızlı artmasına zemin oluşturacak. Japonya ile ilişkilerimizi artırarak ihracatımızı artırmak istiyoruz. Amacımız Japonya’ya gıda ihracatımızı orta vadede 1 milyar doların üzerine çıkarmak” diye konuştu.

IŞIK: “JAPONYA PAZARI BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ”

Türk gıda sektörünün, Cumhuriyetimizin 100. Yılında 26 milyar dolarlık gıda ürünleri ihraç ettiği bilgisini veren Ege İhracatçı Birlikleri Sürdürülebilirlik ve Organik Ürünler Koordinatörü Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, ihracatta güçlü oldukları Avrupa, Rusya, Ortadoğu ve ABD pazarları yanında Japonya, Çin, Hindistan gibi pazarlarda büyümek istediklerini vurguladı.

Japonya’nın son 5 yılda gıda ithalatının yüzde 17’lik artışla 62 milyar dolardan 73,6 milyar dolara çıktığını paylaşan Işık, aynı dönemde Türkiye’nin Japonya’ya yaptığı gıda ihracatı ise; yüzde 72’lik artışla 164 milyon dolardan 282 milyon dolara yükseldiğine dikkati çekti.

“Japonya pazarı Türk gıda sektörü için çok kıymetli” diyen Işık, “Japon tüketiciler nezdinde organik ürüne talep yüksek. Türkiye’nin Japonya’ya gıda ihracatını artırmak için 2015-2019 yılları arasında TURQUALITY Projesi yürüttük. Foodex Japan Fuarı’na 26 yıldır katılıyoruz. Son 5 yılda Japonya’ya ihracatta Peru, Ekvador, Ukrayna, İrlanda gibi ülkeleri geçtik. Orta vadede Japonya’ya gıda ihracatında 1 milyar dolar seviyesine ulaşmak için Foodex Japan Fuarı Türk gıda ihracatçılarına büyük fırsatlar sunacak. Japonya’ya gıda ihracatında 1 milyar dolara giderken bu ihracatın 100 milyon dolarlık kısmının organik ürünlerden oluşması çabası içinde olacağız” şeklinde konuştu.

GİRİT: “JAPONLAR SUŞİYİ TÜRK ORKİNOSLARIYLA YAPIYOR”

Türkiye ile Japonya arasındaki tarihi bağlar, Türk gıda sektörünün geniş ve kaliteli ürün yelpazesi ve iki ülke arasında vize uygulamasının bulunmamasının Türkiye’nin Japonya’ya ihracatını artırabilmesi için fırsatlar barındırdığını kaydeden Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, Türkiye’den Japonya’ya gıda ihracatında su ürünleri sektörünün 2023 yılında 53 milyon dolarlık payla ikinci sırada yer aldığını bildirdi.

Türk su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün Japonya’da ihracat rakamlarını yukarı çekebileceğine olan inancını paylaşan Girit, “Japon dostlarımız en çok sevdikleri yiyecek olan suşiyi Türk orkinoslarıyla yapsınlar istiyoruz. Japonya’ya balık dışında kanatlı etleri gönderiyoruz. Şimdi ise; toz yumurta ve sofralık yumurta ihracatı konusunda görüşmelerimiz sürüyor. Foodex Japan Fuarı’nda yapacağımız ticari bağlantılarla 2024 yılında Japonya’ya ihracatta büyük artışlar yakalayacağımıza inanıyoruz” dedi.

ÖZTÜRK, “JAPONLAR EN ÇOK TÜRK MAKARNASINI SEVDİ”

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, Türkiye’den Japonya’ya gıda ürünleri ihracatında hububat bakliyat yağlı tohumlar sektörünün 95 milyon dolarlık payla lider olduğunun altını çizdi.

Türkiye’den Japonya’ya gıda ihracatından yüzde 34 pay aldıkları bilgisini veren Başkan Öztürk, “Hububat bakliyat yağlı tohumlar sektörü ihracatımızda makarna 62 milyon dolarla zirvede yer alırken, çikolatalı ürün ihracatımız 11 milyon dolar. Bu ürünleri 5,7 milyon dolarla bitkisel yağ ihracatı ve 5,5 milyon dolarla beyaz çikolatalı ürünler takip etti. 2024 yılında Japonya’ya ihracatımızın 100 milyon doları aşması için çalışacağız” diye görüş belirtti.

Er; “Japonya kutulu zeytinyağı ihracatında sürekli büyüyor”

Türk zeytincilik sektörünün 2023 yılında Japonya’ya ihracatını yüzde 57’lik artışla 18,5 milyon dolardan 29 milyon dolara taşıdığı bilgisini veren Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, Japonya’da zeytinyağı tüketiminin hızla arttığını, Türkiye’den Japonya’ya yapılan gıda ürünleri ihracatında zeytinyağının 27 milyon 200 bin dolarlık tutarla üçüncü sıranın sahibi olduğunu dile getirdi.

Er, Türkiye'nin zeytincilik sektörüne son 25 yılda büyük yatırımlar yaptığını vurgulayarak, "Türkiye'nin ağaç varlığı son 25 yılda 90 milyondan 200 milyona çıktı. Bu ağaçlarımızın verimi arttıkça rekoltemiz 650 bin tona çıkacak. Japonya, bu rekoltemizin katma değere dönüşmesi için kritik bir pazar konumunda. Son 10 yılda Japonya’da zeytinyağı kültürünün hızla yerleştiğini gözlemliyoruz. Zeytinyağı tüketimi her geçen yıl artan Japonya pazarına odaklanarak, pazarlama faaliyetlerimizi artırarak ihracatımızı daha da yukarı taşımayı hedefliyoruz" dedi.

Er, sözlerini şu şekilde sürdürdü: " Özellikle son yıllarda Türk zeytinyağı markaları, dünya genelinde düzenlenen çeşitli yarışmalarda önemli ödüller kazanarak adlarını duyurmaya devam ediyor. Türk markalarının Japonya'daki prestijli yarışmalardaki başarıları, bu eşsiz lezzetin aynı zamanda kaliteyle de öne çıktığını gösteriyor. Bu başarılar, sadece birer ödül değil, aynı zamanda Türk zeytinyağının dünya standartlarında bir kaliteye sahip olduğunu kanıtlayan birer nişanedir."

Er, konuşmasını şu ifadelerle tamamladı: "Ülkemizin verimli ağaçlarından elde ettiğimiz kaliteli zeytinyağını Japon tüketicilerle buluşturmak bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Pazarlama faaliyetlerimizdeki artışla birlikte, Japonya'ya olan ihracatımızı daha da artırarak, Türk zeytinyağını Japonya'da hak ettiği yere getirmeye devam edeceğiz."

OSMAN SERDAROĞLU İLE TURKİSH TASTES TADIM ETKİNLİĞİ

Michelin yıldızlı Türk şefimiz Osman Serdaroğlu Foodex Japan Fuarı’nda Türkiye pavyonunda Türkiye’nin lezzetleriyle, kendi tariflerini buluşturarak Japonlara ve dünyanın dört bir tarafından gelecek ziyaretçilere sunacak.

Şeflik eğitimini İtalya’da tamamlayan Osman Serdaroğlu, mutfak tecrübesini Sorrento yakınlarındaki “Ristorante Torre del Saracino”’da ve Sicilya’da “Ristorante La Madia” gibi Michelin yıldızlı restoranlarda geliştirdi. Beş yılın sonunda bir agro turizm projesi geliştirmek hayaliyle Urla’ya yerleşmeye karar veren Serdaroğlu, 2020 Temmuz’undan bu yana restoranı “Teruar Urla”da konuklarını ağırlıyor.

Şefin mutfağının temelini küçük üreticiyi destekleyerek, bölge mutfağını ve ürünlerini ön plana çıkaran mevsimsel yalın, yaratıcı lezzetler oluşturuyor. Şef Osman Serdaroğlu, Foodex Japan Fuarı’nda Türkiye pavyonuna büyük bir güç katacak.

Foodex Japan Fuarı boyunca; Türk somonu ve orkinosu ile yapılan sushi ve sashimi ile zeytinyağımız ve Türk Şaraplarıyla ilgili tadım etkinlikleri gerçekleştirilecek. Şarap tadım etkinliğinde şarap somelyeri Seren Giritligil konukları ağırlarken, Zeytinyağı tadımında Japon Zeytinyağı Somelyerleri Birliğinden Seiko Funahashi Türk zeytinyağlarını tanıtan seminerler verecek ve Türk zeytinyağlarının tadımını yaptıracak.