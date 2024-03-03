TasteAtlas dünyanın en iyi 100 sandviçi ve mutfağını açıkladı. Listede ,Türkiye'den de 1 lezzet yer aldı. İşte yeryüzünün en lezzetli 10 sandviçi ve Türkiye'den listeye giren lezzetin sıralaması...

Sandviç, içine konulan çeşitli malzemeler ve farklı ekmek türleriyle tüm dünyanın severek tükettiği bir lezzet. TasteAtlas Dünyanın En İyi 100 Sandviçi listesini açıkladı. Listede Türkiye'den de bir lezzet yer aldı. İşte ilk 10 sıralaması

10. PREGO, PORTEKİZ

Prego, sarımsakla terbiye edilmiş, kızartılmış, soğan ve şarapla birlikte sotelenmiş ve daha sonra bir ekmek içine yerleştirilmiş ince sığır eti dilimleriyle hazırlanıyor.

9. MOZZARELLA İN CARROZZA, İTALYA

İtalya'nın çeşitli bölgelerinde yenmesine rağmen özellikle Campania'da popüler olan kızarmış bir sandviçdir. Sandviç, kabuksuz, hafif bayat ekmek, mozzarella peyniri, un, süt ve çırpılmış yumurta ile yapılır.

8. SANDWİCH DE LOMO, ARJANTİN

İnce dilimlenmiş lomo bifteği, domates, soğan, marul, mayonez, et sosu, jambon, peynir ve yumurta ile doldurulan sandviç hem Arjantin hem de Uruguay’da oldukça popüler.

7. ISTAKOZLU SANDVİÇ, ABD

ABD’ye özgü olan ıstakozlu sandviç, pişmiş ıstakoz eti ve erimiş tereyağıyla yapılıyor. Ek olarak marul, limon suyu, tuz ve karabiber de katılabiliyor.

6. TORTAS, MEKSİKA

Çoğunlukla otantik Meksika malzemeleriyle doldurulmuş tatlı geleneksel sandviçlerdir.

5. MEAT AND COLD CUTS BÁNH MÌ, VİETNAM

Vietnam söğüşleri ile birlikte salatalık, mayonez, havuç ve daikon turşusu ve bánh mì rulosuna doldurulmuş ciğer ezmesi ile yapılır.

4. MONTREAL FÜME ETLİ SANDVİÇ, KANADA

Montreal füme eti, Kanada'nın Montreal kentinde ortaya çıkan bir şarküteri etli sandviç türüdür. Sandviç, yoğun, dumanlı bir tada sahip.

3. BÁNH MÌ, VİETNAM

Baget ekmeğini paylaşan popüler bir Vietnam sandviç çeşididir.

2. SHAWARMA, LÜBNAN

Kuzu, hindi, tavuk, dana eti ya da farklı etlerin karışımıyla yapılır ve saatlerce ağır ağır pişirilip kendi suları ve yağlarıyla kızartılarak eşsiz bir lezzet kazanır, ancak mükemmel bir shawarma'nın asıl sırrı marinasyonundadır.

1. TOMBİK DÖNER, TÜRKİYE

Pide ekmeğinin döner etiyle doldurulduğu bu lezzet, Taste Atlas'a göre dünyanın en lezzetli sandviçi. Ekmeğin dışı çıtır çıtır iken iç kısmı yumuşacık bırakılıyor. İçine ise domates, soğan, marul gibi sebzelerle çeşitli soslar eklenebiliyor.

Listenin 68'inci sırasında da Kumru sandviç yer aldı. Sitede kumru için, "Tipik olarak Çeşme ile ilişkilendirilen kumru, el yapımı ekmekle hazırlanan kızarmış bir sandviçtir. Türkiye'de sandviçlerin popüler hale geldiği 1950'li yıllarda bugünkü halini almıştır" ifadeleri yer alıyor.