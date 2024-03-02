Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, 2019 yılında seçildiği Bornova Belediye Bşkanlığı görevindeki son meclis toplantısında dikkat çekici mesajlar verdi. Başkan İduğ, 5 yıllık görev süresi içinde hayatını yitiren eski Bornova Belediye Başkanları Naşit Kılıç ve Dr. Süleyman Sırrı Aydoğan’ı anarak sözlerine başladı. Meclis salonunda Dr. Süleyman Sırrı Aydoğan’ın yaşamından kesitler sunan film duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Bornova Belediyesi’ndeki 5 yıllık görev süresi içinde uyumlu bir çalışma içinde olduklarını belirterek, tüm meclis üyeleri, bürokratlar ve muhtarlara verdikleri destekler için teşekkür eden Başkan İduğ, “1 Nisan’dan itibaren Kemalpaşa’da kendi işyerimde çalışmlarıma devam edeceğim. Siyasetin içinde kalacağım. Hakkınızı helal edin, benden yana da haklarım helal olsun. Hepinize teşekkür ederim” diye konuştu. Başkan İduğ, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde tüm partilere ve adaylara başarılar dilediğini söyledi.

CHP Grup Başkan Vekili Bahar Gürsul, çok önemli hizmetler veren Bornova Belediye Meclisi’nin üyesi olmaktan büyük mutluluk ve onur duyduğunu söylerken, AK Parti Grup Başkan Vekili Fatih Taştan da görev yapan tüm meclis üyelerine teşekkür ederek, bu dönemde görev yapan toplam 8 meclis üyesinin yeni denemde de aday olduğunu hatırlatarak, “Yeniden aday olan meclis üyelerinin Bornova Belediyesi’nin hafızası olarak görev yapacaklarını bilmek sevindirici” dedi. Bağımsız Meclis Üyesi Kemal Sevinç de dolu dolu bir 5 yıl geçirdiklerini belirterek, “Bu 5 yıl içinde yaşanan salgınlar, depremlere rağmen başarılı işlere imza atıldı.Bornova’nın temel sorunlarıyla ilgili önemli hizmetler hayata geçirildi” dedi.

Zerrin Gençtürk’ün ismi kültür merkezine verildi

Bornova Belediye Meclisi’nde, başkan yardımcılığı da dahil olmak üzere uzun yıllar önemli görevler yapan, 2021 yılında hayatını kaybeden Şehir Plancısı Zerrin Gençtürk’ün isminin Çamdibi’nde bulunan kültür merkezine verilmesi kararlaştırıldı. Hukuk, Belediye Taşınmazlarının Değerlendirilmesi ile Çevre ve Sağlık komisyonlarında görüşüldükten sonra mecliste oybirliği ile kabul edilen

karara göre kültür merkezinde yer alan kütüphaneye de “Şehircilik Kütüphanesi” ismi verildi.

Dramalılar Köşkü’nde yemek

Meclis toplantısının ardından meclis üyeleri ve belediye bürokratları için Dramalılar Köşkü’nde düzenlenen yemeğe geçildi. Başkan İduğ, kürsüye çıkarak, “5 yıl boyunca hep biz konuştuk. Şimdi sıra bürokratlarda” diyerek 5 yıllık çalışmalarını değerlendirmek üzere mikrofonu başkan yardımcıları ve müdürlere verdi. Söz alan bürokratlar, hem İzmir, hem Türkiye hem de dünya çapındadaki olumsuzluklara rağmen 5 yıllık çalışma sürelerinin yoğun bir çalışma temposu içinde, başarıyla geçtiğini belirttiler. Meclis üyelerinin de düşüncelerini dile getirdiği yemeğin ardından müdürler ve meclis üyeleri Dramalılar Köşkü’nün bahçesinde aynı fotoğraf karesinde buluştular.