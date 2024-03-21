Kiraz'da büyük bölümü köy statüsündeyken mahalleye dönüştürülen 52 mahallenin yollarına kilit parke taşı döşenmesi için çalışma başlatıldı. Başta engelli, yaşlı ve hastaların evlerinin bulunduğu cadde ve sokaklar olmak üzere Haziran ayına kadar tüm mahallelerin yollarının kilit parke taşı ile döşenmesi hedefleniyor.

KENDİ TAŞ OCAĞI KURULACAK

Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar Kutlu, ilçedeki yolların büyük ölçüde iyileştirileceğini belirterek, "Köy statüsünden mahalleye dönüştürülen yerleşim alanlarında toplam 90 kilometrelik ham toprak yol var. Buralardaki uzak ve dağlık arazideki mahallelere hizmet götürmekte sıkıntı çekiyorduk. Vatandaşında yol konusunda ciddi problemleri vardı. 10 yılda yaklaşık iki milyon metrekare kilit parke taşı döşedik, örnek verecek olursak Kiraz’dan Ankara'ya yol olacak şekilde yol hizmeti gerçekleştirdik. Kendi taş ocağımızı kuruyoruz. Artık vatandaşlarımızın ayağı çamura değmeyecek inşallah" dedi.