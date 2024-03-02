Kiraz’a, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü tarafından açılan ve eğitime devam eden Veteriner Fakültesi’nin ardından Meslek Yüksekokulu açılıyor.

Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar Kutlu, “9 Eylül Üniversitesi Kiraz Veterinerlik Fakültemiz bünyesinde eğitim verecek olan Veterinerlik Meslek Yüksek Okulu, Yüksek Öğretim Kurumu tarafından onaylandı. Mülkiyeti Kiraz Belediye Başkanlığına ait olan ve yapımı devam eden Cumhuriyet Mahallesi 283 Ada 4 parselde bulunan 2 bin 606 metrekare betonarme binamızı ilçemizde kurulması planlanan Meslek Yüksekokulu veya Fakülte binası olarak kullanılmak üzere 20 yıl süreyle Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne tahsis ettik. 2019'da Veteriner Fakültesi kurulurken Kiraz'ı hayvancılık üssü yapacağız dedik, sözümüzü tutmaya devam ediyoruz, hayvancılık üzerine çalışmaya devam ediyoruz. İlçemize Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Veterinerlik Meslek Yüksek Okulu 2024-2025 yılı eğitim öğretim döneminde öğrenci kabul edecek.