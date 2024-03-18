İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 109’uncu yıl dönümünde Kadifekale Şehitliği’nde düzenlenen törene katıldı. Törende İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, şehit ve gazi dernekleri, odalar ve sivil toplum kuruluşları ile siyasi partilerin temsilcileri ve yurttaşlar yer aldı. Şehitlikteki tören, anıta çelenk konulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından saygı atışı yapıldı. Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencisi Meryem Avcı, “Çanakkale Geçilemez” adlı şiiri okudu. Törende Vali Elban tarafından şehitlik defteri imzalandı. Kuran-ı Kerim Tilaveti ve dua okundu. Daha sonra şehit kabirleri ziyaret edildi ve çiçek bırakıldı.

Törende konuşan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İzmir Şubesi Başkanı Recep Doğru, “Çanakkale’den geri dönüş yoktu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyoruz. Vatan insanın güven içinde yaşadığı, hür olmanın şerefini taşıdığı topraktır. Aynı değerler uğruna baş koyanların, geleceği inşa edenlerin yurdudur” dedi.

ŞEHİT ADININ OKULA VERİLMESİNE DESTEK OLDU

Başkan Soyer, tören sonrasında Dumlupınar Şehit Mustafa Muhammed Ak İlkokulu’nu ziyaret etti. Suriye'nin İdlib kentinde 2020 yılında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Muhammed Ak’ın adının bir okula verilmesi için aileden gelen talep sonrası harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri olumlu sonuç almıştı. Başkan Soyer aileyle birlikte okula giderken Şehit Ak için oluşturulan hatıra köşesini de inceledi. Aile Başkan Soyer’e destek için teşekkürlerini sundu.