İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 2019-2024 döneminde kent için görev yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi meclis üyelerini konuk etti. Meclis üyelerine görev süresi boyunca yaptıkları çalışmalar için teşekkür eden Başkan Soyer, “Buradaki siyasi partilerimizin grup başkanvekilleri, olağanüstü hayran olduğum, saygı duyduğum insanlar. Bütün bu 5 yıllık hikaye, birçok zaman onların sağduyusuyla yürüdü ve olağanüstü bir sonuç oluştu. Burada olan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. İyi ki bu 5 yılı birlikte geçirdik. Sayenizde hafızamda hep çok güzel anılar kalacak” dedi.

“Bu başarıyı sağlayan Tunç Soyer’in yönetim anlayışıdır”

Meclis üyeleri adına konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Murat Aydın ise “2019-2024 meclis dönemi İzmir Büyükşehir Belediyesi için her şeyden önce huzurlu, verimli geçti. İzmir’in yararına olan her şey için açık zeminde tartıştığımız, zaman zaman birbirimizi kırsak da kırgınlıkları giderdiğimiz bir dönem oldu. Türkiye’nin kutuplaşmış siyaset ortamında İzmir Büyükşehir Belediyesi kadar demokratik tartışma ortamının olduğu bir başka kurum daha yok. Bunu bütün meclis üyeleri birlikte başardık. Bu başarıyı sağlayan Tunç Soyer’in yönetim anlayışıdır. Onun ortak akılla bir fikir çıkarmaya, üretmeye yönelik çabası hepimizin tavırlarını olumlu anlamda etkiledi. Hepimiz bu 5 yılı gururla ve alnımızın akıyla anlatacağız” ifadelerini kullandı.